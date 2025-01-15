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TikTok готовится к различным сценариям в свете возможного запрета в США

15.01.2025
TikTok готовится к различным сценариям в свете возможного запрета в США TikTok готовится к различным сценариям в свете возможного запрета в США

TikTok информировал сотрудников о том, что руководство компании разрабатывает различные сценарии действий на случай, если Верховный суд США поддержит запрет на приложение.

Согласно внутреннему меморандуму, полученному изданием The Verge, сотрудникам сообщили, что компания продолжает планировать свои дальнейшие шаги в ожидании решения Верховного суда, которое ожидается уже в среду, 15 января.

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В меморандуме отмечается: «Мы понимаем, что неведение относительно того, что произойдет дальше, вызывает беспокойство». Также там указывается, что «наши офисы останутся открытыми», независимо от того, будет ли приложение запрещено 19 января или нет.

Источник: TheVerge

ПульсХаб
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