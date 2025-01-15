RedNote: опыт использования китайского приложения, привлекающего внимание тиктокеров

Вместо того чтобы переживать о возможной потере доступа к любимому приложению для коротких видео, многие пользователи TikTok устремились на китайскую социальную платформу RedNote, также известную как Xiaohongshu. Я решила тоже попробовать эту платформу, и кажется, что так называемые «беженцы TikTok» рады взаимодействовать с сообществом, в котором преимущественно общаются на китайском языке, и наоборот.

Запущенная в 2013 году как платформа для покупок, RedNote стала одной из самых популярных социальных сетей в Китае с фото, видео и письменным контентом. Сейчас она переживает новую волну пользователей из разных уголков Земли: по сообщению Reuters, за два дня на платформу присоединилось более 700,000 пользователей. Это всё же незначительное число по сравнению с 150 миллионами американских пользователей TikTok, зарегистрированных на начало 2023 года.

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Как отмечает CNN, название Xiaohongshu переводится как «маленькая красная книга,» что можно воспринять как шутливую отсылку к книге с цитатами основателя коммунистического Китая Мао Цзэдуна. Многие пользователи из США используют китайскую платформу назло правительству США, которое планирует запретить TikTok — но в не совсем серьёзной форме.

Среди всех постов на китайском языке — стильные образы, аппетитные видеоролики о еде и мемы, которые я пока не совсем понимаю, также присутствует контент от пользователей TikTok, переехавших на платформу. Многие шутят о своём неожиданном появлении, например, некоторые пользователи размышляют о том, что могут подумать китайские пользователи после наплыва американцев, а другие показывают свою медленную трансформацию из вооружённого американца, в мерче из долгопункта, в говорящего на китайском пользователя RedNote. Другие просто приветствуют своё новое сообщество — иногда даже с подписями, которые, вероятно, переведены машинным переводчиком.

Интересно, что многие пользователи RedNote открыто приветствуют TikTok’еров. Они готовы вывести новичков на платформу, делясь советами и рекомендациями по её использованию. Один из создателей контента заявляет, что сейчас самое подходящее время, чтобы погрузиться в китайскую культуру через RedNote, к тому же скоро китайский Новый год. Также пользователи платформы «одержимы Марио, Трампом и сериалом ‘Игра в кальмара’.» Некоторые даже предлагают обучить новым участникам китайскому языку.

Однако TikTok’еры также проявляют немалый интерес к пользователям RedNote в Китае. «Друзья из Китая, выложите фотографии ваших блюд или закусок на сегодня! Интересно посмотреть, что вы обычно едите,» — пишет один из пользователей. Другой спрашивает: «Я из Америки. Вы нас любите? Мы знаем, что вы не враги. Можем быть друзьями?»

Эта тенденция, несомненно, создаёт доброжелательную атмосферу, и мне это нравится, но я не уверена, что она продлится долго. Если эти приложения наберут популярность, их также могут подвергнуть запрету. Однако миграция на RedNote, скорее всего, просто временное явление — а мода недолговечна и сменяется новым направлением.

Источник: TheVerge