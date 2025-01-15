Parallels тестирует эмуляцию x86 на компьютерах Mac с процессорами Apple Silicon

Parallels добавила поддержку эмуляции x86 в Parallels Desktop 20.2, как сообщил менеджер продукта Михаил Ушаков в своем блоге на прошлой неделе. Этот «ранний технологический предварительный обзор» позволит эмулировать оборудование на базе Intel на Mac с M1 или более современным чипом, что является первым для Parallels с момента перехода Apple на архитектуру Arm в 2020 году. Однако не стоит ожидать высокой производительности.

Parallels утверждает, что пользователи смогут:

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Запускать существующие x86_64 версии Windows 10 и Windows 11*, а также Windows Server 2019/2022 и некоторые дистрибутивы Linux с UEFI BIOS через эмулятор Parallels.

Создавать новые виртуальные машины Windows 10 21H2 и Windows Server 2022.

Однако производительность будет «действительно низкой» и может занять до семи минут на загрузку, предупреждает Ушаков. Существуют и другие ограничения: отсутствует поддержка внешних USB устройств, Windows 11 24H2 не поддерживается, и можно эмулировать только 64-разрядные операционные системы, хотя Ушаков отмечает, что можно запускать 32-разрядные приложения.

Он пишет, что опция запуска одной из этих виртуальных машин скрыта на данный момент «чтобы избежать ложных ожиданий» у тех, кому не нужна эмуляция x86.

Помимо этого версия 20.2 приносит и другие изменения, включая поддержку автоматической синхронизации времени и часового пояса в виртуальных машинах на macOS на базе Apple silicon. Она также добавляет инструменты для письма от Apple, работающие на базе искусственного интеллекта, в контекстное меню Windows в Word, PowerPoint и классической версии Outlook. Ранее пользователям приходилось использовать сочетание клавиш или меню редактирования на панели меню macOS.

Источник: TheVerge