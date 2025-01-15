DOGE и XRP от Ripple обгоняют рост цены Bitcoin (BTC) на фоне ожидания важного отчета по инфляции

Цены на криптовалюты восстановились после падения в понедельник, и биткоин (BTC) поднялся до 97,300 долларов во вторник, пока трейдеры сосредоточились на очередной порции данных по инфляции в США, ожидаемой в ближайшее время.

Самая крупная криптовалюта, опустившаяся ниже 90,000 долларов накануне, была быстро скуплена на фоне сообщений о том, что Дональд Трамп готовится подписать указ, выгодный для криптовалютной отрасли. Рост продолжился сегодня благодаря более слабым, чем ожидалось, данным по Индексу цен производителей (PPI) в США за декабрь. Реклама

В настоящее время BTC обменивается на уровне 96,500 долларов, увеличив цену на 3% за последние 24 часа. Индекс CoinDesk 20 увеличился на 5%, превосходя показатели рынка. Среди крупных альткойнов лидерами стали Ripple’s XRP и dogecoin (DOGE) с приростом на 6%-7%.

На традиционных рынках Nasadq и S&P 500 завершили торговую сессию близко к нулевой отметке.

Если посмотреть шире, биткоин продолжает двигаться в боковом тренде выше 90,000 долларов, в то время как растущая доходность облигаций и укрепление доллара США создают события, влияющие на мировой рынок в последние недели. Участники рынка уже уменьшают ожидания по снижению процентных ставок в США на фоне новых данных, свидетельствующих об активной экономике.

Отчет по Индексу потребительских цен (CPI) в среду может стать источником новой волатильности на рынках и дать трейдерам больше информации о вероятной политике Федеральной резервной системы на этот год.

Если смотреть вперед, инаугурация президента Трампа, запланированная на 20 января, также может стать катализатором движения рынков, поскольку ожидания насчет его про-криптовалютных шагов растут.

Ранее K33 Research прогнозировала, что инаугурация могла бы восприниматься как возможность для продажи на фоне ожиданий, но недавнее падение акций и цифровых активов заставило аналитиков пересмотреть свой прогноз.

«Хотя первоначально наш ежемесячный прогноз был нацеливался на продажи после инаугурации, мы хотели бы переосмыслить эту стратегию, так как сейчас продажа BTC на инаугурации выглядит менее привлекательной, если лишь ближайшие шесть дней не принесут значительного восстановления,» — говорится в отчете. «Индекс S&P 500 закрыл разрыв после выборов вчера, и BTC достиг двухмесячного минимума.»

«Снижение риска будет полностью определяться движением цен на следующей неделе и будет носить краткосрочный характер, так как у нас положительные долгосрочные ожидания относительно влияния Трампа на BTC,» добавили авторы.

Источник: CoinDesk