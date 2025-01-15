DJI больше не будет препятствовать полетам дронов над аэропортами, лесными пожарами и Белым домом.

На протяжении более десяти лет полеты дронов DJI над запрещенными зонами в Соединенных Штатах были практически невозможны. Программное обеспечение DJI автоматически блокировало полеты над взлетно-посадочными полосами, электростанциями, зонами общественных чрезвычайных ситуаций, таких как лесные пожары, и зданием Белого дома.

Однако, на фоне резко возросшей за последние годы обеспокоенности использованием дронов в США и инцидента с оператором дрона DJI, который помешал борьбе с лесным пожаром в Лос-Анджелесе, DJI решила отказаться от жестких ограничений геозон. Теперь DJI не будет принудительно устанавливать «зоны запрета полетов», вместо этого будут предоставлены только предупреждения, которые можно игнорировать. Таким образом, только здравый смысл, эмпатия и страх перед наказанием от властей будут удерживать людей от полетов в запретные зоны.

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В блоге DJI охарактеризовали это как «возвращение контроля в руки операторов дронов». Представители компании аргументируют, что такие технологии, как Remote ID, которые публично транслируют местоположение дронов и их операторов во время полета, «обеспечивают власти необходимыми инструментами для соблюдения существующих правил», сказал глава глобальной политики DJI Адам Уэлш The Verge.

Однако, как выяснилось, дрон DJI, который повредил самолет Super Scooper, участвовавший в борьбе с пожарами в Лос-Анджелесе, был моделью массой менее 250 грамм. Такие модели могут не требовать Remote ID для работы, и ФБР придется «работать методом обратного следствия», чтобы установить, кто управлял этим дроном.

DJI добровольно создала функцию геозонирования, и логично, что компания решила отказаться от нее, учитывая, что правительство США перестало ценить помощь, начало блокировать часть импорта дронов компании, называет DJI «Китайской военной компанией» и запустила процесс фактического запрета на импорт.

«FAA не требует геозонирования от производителей дронов», подтвердил представитель FAA Иэн Грегор The Verge.

Однако, бывший глава глобальной политики DJI Брендан Шульман не считает, что это правильный шаг. Вот несколько фраз, которые он разместил на X:

Это значительное изменение в стратегии безопасности дронов с потенциально огромными последствиями, особенно для пилотов дронов, не осведомленных о ограничениях воздушного пространства и зонах повышенного риска. За годы существовало значительное количество доказательств того, что автоматическое геозонирование дронов, реализованное с подходом, основанным на оценке рисков, значительно способствовало безопасности авиации. Интересный момент: почти в тот же день, когда 10 лет назад дрон DJI пресловуто приземлился на лужайке Белого дома, компания удалила встроенную функцию геозонирования, которая автоматически препятствовала подобным инцидентам, заменив ее предупреждениями, которые пользователь может игнорировать.

Вот вопросы, которые мы отправили DJI, и ответы компании:

Можете ли вы подтвердить, что теперь DJI не препятствует полетам своих дронов в любую локацию в Соединенных Штатах, включая военные объекты, зоны общественных чрезвычайных ситуаций и ключевые государственные здания, такие как Белый дом?

Да, это обновление GEO применяется ко всем локациям в США и соответствует целям Remote ID FAA. С этим обновлением предыдущие данные геозонирования DJI заменены на демонстрацию официальных данных FAA. Зоны, ранее определенные как запрещенные (или зоны запрета полетов), будут отображаться как усиленные зоны предупреждения, соответствующие зонам, определенным FAA.

Если все же существуют места, где дроны не могут взлетать/летать, какие это места? Приняла ли DJI это решение в сотрудничестве или по указанию правительства США или каких-либо конкретных государственных органов, агентств или представителей? Если да, то каких? Если нет, то почему?

Это обновление GEO соответствует принципу, продвигаемому авиационными регуляторами по всему миру, включая FAA, что оператор несет ответственность за соблюдение правил.

Провела ли DJI какие-либо исследования анализа рисков заранее и видела ли вероятность злоупотреблений? Какую вероятность она оценивала? Если не проводила, почему?

Система геозонирования, существовавшая ранее, была добровольной мерой безопасности, введенной DJI более 10 лет назад, когда массово производимые малые дроны были новичками в воздушном пространстве, и регуляторы нуждались во времени для установления правил их безопасного использования. С того времени FAA ввела требования к Remote ID, что означает, что дроны в США должны транслировать эквивалент «номерного знака» для дронов. Это требование вступило в силу в начале 2024 года, предоставляя властям необходимые инструменты для соблюдения существующих правил.

«Это обновление разрабатывалось какое-то время после успешного внедрения аналогичных изменений в ЕС в прошлом году, которые не показали увеличения риска», заявил Уэлш. Однако, как сообщается, прошлогодние изменения оставили обязательные запретные зоны для полетов вблизи аэропортов Великобритании.

Здесь, в Соединенных Штатах, Уэлш намекает, что их приложения не пойдут так далеко. «Чтобы прояснить: приложения для управления полетами DJI продолжат добровольно создавать предупреждения, если пилоты попытаются полететь в ограниченное воздушное пространство, установленное FAA, при условии, что пилоты будут держать свои приложения для полетов в актуальном состоянии», — пояснил он The Verge.

Источник: TheVerge