Arm рассматривает возможность повышения цен и разработки собственных чипов.

Arm рассматривает возможность выхода на рынок собственных чипов

Подробности изменения стратегии были раскрыты в ходе победы Qualcomm в судебном процессе против Arm

Изменение стратегии может оказаться весьма прибыльным для Arm

Поставщик полупроводниковых технологий Arm, вероятно, присутствует в ваших деловых смартфонах. Компания известна тем, что помогает другим производителям создавать процессоры для мобильных устройств. Однако ситуация может измениться, если Arm решится на создание собственных чипов.

Согласно отчету, план компании, получивший рабочее название “Picasso”, ориентирован на увеличение доходов за счет продажи собственных решений. Это подразумевает конкуренцию с такими гигантами, как Qualcomm и Apple, которым Arm обычно предоставляет лицензии на использование своей интеллектуальной собственности для разработки чипов.

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Кроме того, Arm рассматривает возможность повышения лицензионных сборов для своих клиентов.

Суть спора между Arm и Qualcomm

Детали предложенной стратегии были раскрыты в рамках судебного процесса, в котором Qualcomm одержала победу над Arm в споре о роялти, завершившемся в декабре. После приобретения стартапа Nuvia, Arm попыталась использовать его технологии для производства своих собственных чипов, что частично нарушило предыдущие соглашения. Arm обратилась в Федеральный суд США в Делавэре с заявлением о нарушении лицензионных условий.

Однако, суд присяжных постановил, что чипы на базе технологий Nuvia были лицензированы должным образом, и Qualcomm может продолжать их продажу для выхода на рынок персональных компьютеров и искусственного интеллекта.

Будущие планы Arm

В документах, представленных в суде, было выявлено, что инициатива «Picasso» по производству собственных чипов возникла по предложению генерального директора Arm Рене Хааса. До назначения на эту должность, в внутреннем сообщении, он охарактеризовал крупнейших клиентов компании как «загнанных».

Согласно судебным данным, руководство Arm обсуждало возможность увеличения ставок роялти для клиентов, использующих архитектуру Armv9, еще с 2019 года. Цель — увеличение доходов от продаж смартфонов на $1 миллиард за десятилетие.

Ясности в вопросе о том, произойдет ли увеличение ставок и каким оно будет, пока нет. Использование архитектуры Arm не всегда требует готовых чертежей компонентов. Многие из крупных клиентов Arm могут обойтись без них, разрабатывая собственные решения.

Источник: TechRadar