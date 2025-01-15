7 доступных гаджетов с CES 2025, которые можно приобрести уже сейчас

Итоги CES 2025

CES 2025 завершилась, и крупнейшая в мире выставка технологий вновь предложила взгляд на технологии, которые будут формировать наше будущее. На мероприятии были представлены не только инновационные, но и доступные гаджеты, которые уже можно приобрести. Вот краткий обзор лучших из них.

Anker Power Bank 25K

Цена: $90

Реклама

В этом году на CES замечена новая тенденция — пауэрбанки с выдвижными кабелями USB-C. Anker Power Bank 25K подходит тем, кто устал от бесконечных путаниц с кабелями. Он уже доступен со скидкой 10% (20% в Великобритании). Устройство имеет емкость 25,000 мАч и три USB-C порта, два из которых с выдвижными кабелями, а также дополнительный USB-A порт. На дисплее отображается оставшийся заряд и состояние батареи.

Shokz OpenFit 2

Цена: $179

Shokz представила OpenFit 2 на CES 2025, и они обещают стать отличным выбором для любителей спорта. Эти наушники оснащены технологией DirectPitch для передачи звука, оставляя ушные каналы открытыми. Они предоставляют до 11 часов работы от батареи.

Amazfit Active 2

Цена: $99 за стандартную версию, $129.99 за премиум

Amazfit Active 2 – это бюджетные умные часы с функциями слежения за сердечным ритмом и голосовыми командами. В новой модели добавлены улучшенные датчики и ИИ-функции. Часы уже доступны в США, а с февраля — по всему миру.

SanDisk Creator Phone SSD

Цена: от $109.99 за 1ТБ

На CES 2025 показали новые SSD для увеличения памяти iPhone. SanDisk Creator Phone SSD поддерживает MagSafe для крепления к телефону. Оно позволяет записывать видео в 4K 60fps напрямую на диск и имеет высокие скорости чтения и записи.

Creative Aurvana Ace Mimi

Цена: $129.99

Новые беспроводные наушники Creative Aurvana Ace Mimi обладают активным шумоподавлением и твердотельными драйверами для улучшенного звука. Они также предлагают индивидуальную настройку для защиты слуха от излишней громкости.

HMD OffGrid

Цена: $199 с подпиской $14.99 в месяц

Для путешественников, планирующих приключения, гаджет HMD OffGrid станет полезным спутником. Устройство обеспечивает спутниковую связь и обмен сообщениями, поддерживая любую ОС. Оно похоже на Garmin InReach, но более доступно по цене.

Soundpeats PearlClip Pro

Цена: $29.99 для первых покупателей

Эти бюджетные наушники доступны по специальной цене до середины января. Они предлагают до 6 часов работы от батареи и дополнительно 18 часов от кейса. Это отличное предложение для тех, кто ищет недорогие наушники или запасной вариант.

CES 2025 подарила нам множество интересных и доступных новинок, каждая из которых заслуживает внимания, если вы ищете какие-то полезные технологические решения.

Источник: TechRadar