12 лучших занятий в Италии: что обязательно стоит попробовать

Поразительное искусство, архитектура и кулинарные изыски Италии уже на протяжении тысячелетий остаются в центре внимания всего мира.

Центр Римской империи и колыбель эпохи Возрождения, этот европейский виртуоз буквально пронзён культурной значимостью. Проблема любой поездки в Италию заключается не столько в выборе маршрута — удивительные впечатления гарантированы в любом случае, куда бы ни отправились, — сколько в том, как организовать эту поездку.

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Настоящий гид от опытного путешественника поможет превратить любое путешествие в незабываемое.

1. Погрузитесь в гламур на драматическом побережье Амальфи

Независимо от того, решите ли вы следовать по суровому побережью в поисках уединённого места для купания или предпочитаете наслаждаться жизнью с бокалом апероля в руках среди знаменитостей в Позитано, побережье Амальфи остаётся одним из самых гламурных мест Италии. Это захватывающее побережье предлагает развлечения на все вкусы и бюджеты: от поиска традиционной мозаики в лабиринтах старого города Сорренто до прогулок по садам в Равелло.

Совет планирования: Найдите время для посещения «Тропы Богов» — извилистого пешеходного маршрута с поистине небесными видами.

2. Оцените произведения искусства в необычных местах благодаря проекту устойчивого туризма в Тоскане

Большинство путешествий по Тоскане начинаются в городе Флоренция, включённом в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Это истинный пир для глаз: Ренессансные дворцы, капеллы с фресками средневековья и музеями, полными шедевров Боттичелли и Микеланджело.

В самом сердце исторической Флоренции расположена Галерея Уффици, где собрано уникальное собрание произведений искусства эпохи Возрождения. Проект Uffizi Diffusi, начавшийся в 2021 году, приглашает любителей искусства исследовать просторы Тосканы, следуя нетрадиционным маршрутам к итальянским шедеврам.

Проект устойчивого туризма проводит выездные галереи в удалённых часовнях, крепостях и деревнях, позволяя посетителям не только открыть для себя неизвестные маршруты, но и оценить произведения искусства среди самой природы, вдохновившей мастеров.

3. Совершите тур по Риму — сердцу империи

Понять, как наилучшим образом распорядиться временем в столице Италии, — задача не из лёгких. Рим — это бывшая столица мира, центр Римской империи, духовная столица христианского мира и хранилище более двух тысячелетий европейского искусства и архитектуры. Этот город буквально излучает достопримечательности.

Покататься по Вечному городу на мопеде Vespa — отличный способ быстро осмотреть достопримечательности и ощутить сладость жизни. От Колизея и Пантеона до Сикстинской капеллы — культура и история на каждом шагу.

Совет планирования: В одном визите невозможно охватить всё, поэтому перед отъездом обязательно бросьте монетку в Треви, чтобы вернуться снова в этот очаровательный город.

4. Насладитесь достопримечательностями одного из живописных островов Италии

Островное богатство Италии насчитывает около 450 мест, что позволяет каждому найти остров себе по душе. Многие острова расположены в Средиземном, Ионическом, Адриатическом и Тирренском морях. Венеция состоит из 17 островов, а Сицилия и Сардиния, крупнейшие и самые посещаемые острова страны, предлагают уникальный микс приключений на открытом воздухе и живой истории.

Уединённый Капри привлекает знаменитостей и богачей, а вулканическая Искья славится своими термальными курортами и ухоженными садами.

Совет планирования: Если путешествуете с любителями природы, отправляйтесь в тихие солончаки лагуны Градо в малозаселённой Фриули-Венеции-Джулии.

5. Помогите сохранить Венецию

Игнорировать Венецию просто невозможно — это объясняет толпы туристов, стремящихся попасть в этот сказочный город с романтическими каналами. В 2024 году правительство Венеции ввело туристический налог, чтобы контролировать потоки туристов и способствовать выживанию города.

Совет планирования: Чтобы внести позитивный вклад в жизнь самого населённого города Италии, приезжайте в несезон и оставайтесь на несколько дней, чтобы поучаствовать в жизни венецианцев и почувствовать настоящий дух города.

6. Поизучайте дикие места в сельском Абруццо

Регион Абруццо не может похвастаться природной гламурой Амальфи или культурными сокровищами Рима, но те, кто ищет глубокое погружение в жизнь сельской Италии, найдут здесь то, что им нужно. Несмотря на землетрясение 2009 года, регион постепенно восстанавливает свою культурную силу.

В тихом городке Л’Аквила новое отделение римского Национального музея современного искусства является символом этого культурного возрождения. Здесь вы можете увидеть редких медведей Марсикан в Парке Национального Абруццо.

7. Следуйте по пути паломников Виа Франчиджена

Велосипедные и пешеходные прогулки — отличный способ проникнуться атмосферой Италии. Средневековый маршрут Виа Франчиджена — это менее известная альтернатива испанскому Камино де Сантьяго. Итальянская часть пролегает через Тоскану и Лацио, ведя путников через красивые деревни, вулканические озёра и заброшенные монастыри.

8. Наслаждайтесь драматизмом и оживлённостью улиц Неаполя

Неаполь, самый динамичный город Италии, является уникальной смесью истории, искусства и уличной жизни. Магазины, рынки и гастрономические приключения остаются источником неутихающей драмы.

9. Отведайте медленную пищу в Пьемонте

Редкие белые трюфели из окрестностей Альбы создают уникальное гастрономическое впечатление. Пьемонт, родина движения медленной пищи, предлагает гурманам сладкие орехи и изыскические шоколадные творения в Турине.

Совет планирования: Приезжайте с пустым желудком и наслаждайтесь кулинарной симфонией, где каждая порция — произведение искусства.

10. Насладитесь вечной красотой Сицилии

Сицилия, перекрёсток Средиземноморья, поражает своими пейзажами и культурным наследием. Город Сиракузы, некогда крупнейший город античного мира, всегда славился своей исторической значимостью.

Совет планирования: Планируйте посещение спектаклей на античной сцене Театро Греко под звёздами, где каждый показ пленяет и оставляет незабываемое впечатление.

11. Участвуйте в сборе винограда в Чинкве-Терре

На фоне террасных виноградников и морских волн шикарные деревушки Чинкве-Терре предлагают умиротворённые прогулки и незабываемые виды.

Совет планирования: Посетите в осеннюю пору, чтобы увидеть, как местные жители этически собирают виноград, который создаёт сладкое вино Шаккетра.

12. Катайте лыжи и гуляйте пешком в Валле-д’Аоста

Окружённая высочайшими горами Европы, Аоста предлагает лучшие зимние виды спорта и захватывающие летние пешие тропы. Зимой здесь процветает катание на лыжах через ледники и возврат на канатных дорогах, а лето открывает потрясающие возможности для пеших прогулок.

Источник: LonelyPlanet