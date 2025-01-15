Чего ждать от Apple в 2025 году: ультратонкий iPhone Air и мощные компьютеры Mac

Что ожидать от iPhone в 2025 году

Известный инсайдер Apple Марк Гурман рассказал о планах компании на 2025 год, включая выпуск нового ультратонкого iPhone и ряда новых компьютеров Mac.

iPhone SE

Марк Гурман ожидает обновление линии iPhone SE, бюджетной модели Apple, последняя версия которой вышла в марте 2022 года. Текущая цена на третье поколение этой модели составляла $429, и Гурман предполагает, что цена на новое поколение может быть выше. Модель будет лишена кнопки «Домой», получит современный дизайн с Face ID и поддержку Apple Intelligence.

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iPhone 17

Гурман прогнозирует обновление моделей iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Изменения будут привычными, с улучшениями и новыми функциями, но не революционными. Однако может появиться новая модель iPhone 17 Air, которая станет самым тонким смартфоном Apple и будет использовать новый модем и усовершенствованную камеру.

Ожидаемые обновления Mac в 2025 году

Apple продолжает уверенно развивать свои компьютеры Mac. Ожидается выпуск нового поколения MacBook Air с чипами M4, которые придут на смену текущим 13- и 15-дюймовым моделям с M3.

Mac Studio и Mac Pro

Ожидается обновление Mac Studio с новыми чипами M4 Max и M4 Ultra, так как текущая модель на M2 Ultra менее производительна по сравнению с Mac mini. Также в разработке находится новая версия Mac Pro, которая будет выпущена до обновления MacBook Pro.

Прочие продукты

Apple также работает над другими продуктами, включая наушники, Apple TV и Vision Pro. Компания стремится усилить своё влияние на рынке ИИ с помощью технологии Apple Intelligence.

Источник: PetaPixel