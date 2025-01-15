Сообщается, что ремейк Assassin’s Creed IV Black Flag предложит обновленные системы

Слухи о ремейке Assassin’s Creed IV Black Flag снова наполняют интернет. На этот раз сообщается, что переосмысление будет не просто визуальным обновлением, оно может включать новые игровые системы.

Assassin’s Creed IV Black Flag: ремейк якобы включает новые игровые системы

Как сообщает MP1st, новая информация была получена из онлайн-профиля дизайнера игры, в котором упоминается ремейк Assassin’s Creed IV Black Flag. Утверждается, что ремейк будет построен на улучшенном движке Anvil Engine, который Ubisoft использует с самого начала франшизы. Кроме того, упоминается о новых игровых системах для боя и «экосистемах вокруг дикой природы».

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MP1st отмечает, что это тот же разработчик, который случайно указал слухи о ремейке The Elder Scrolls IV: Oblivion. Последние слухи также упоминают о новых игровых системах, отсутствующих в оригинале.

Сообщения о ремейке восходят к 2023 году, когда Kotaku передал, что источники утверждали о разработке игры на ранней стадии. В начале 2024 года спекуляции о ремейке вновь начали набирать обороты, когда фанаты считали, что упоминания об игре были в профилях нескольких сотрудников Ubisoft на LinkedIn.

В октябре прошлого года Insider Gaming заявили, что релиз ремейка был первоначально запланирован на ноябрь 2025 года. Однако недавние задержки игры Assassin’s Creed Shadows могли изменить сроки с того момента.

Не будет удивительным, если ремейк Assassin’s Creed IV Black Flag действительно существует, особенно учитывая, что Ubisoft подтвердила работу над ремейками некоторых старых игр.

«В первую очередь, игроки могут радоваться некоторым ремейкам, которые позволят нам пересмотреть игры из прошлого и модернизировать их; в наших старых Assassin’s Creed играх всё ещё есть невероятно богатые миры», — сказал генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо.

Как и с любыми утечками или слухами подобного рода, принимайте эту информацию с некоторой долей скепсиса. Возможно, это правда, но также возможно, что это никогда не реализуется, особенно учитывая текущее состояние индустрии. Больше информации станет доступно, если это когда-либо получит официальное подтверждение.

(Источник: MP1st)