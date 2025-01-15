Сколько на самом деле стоит объясняющее видео? [Новые данные]

Во время пандемии я был учителем, и это потребовало от меня быстро освоить создание объяснительных видеороликов. Если бы была возможность, я бы нанял кого-то для их создания. Однако в условиях очень ограниченного или вовсе отсутствующего бюджета на класс это было невозможно. Я задумался: сколько же на самом деле стоит объяснительное видео?

Что такое объяснительное видео?

Прежде чем обсуждать стоимость, давайте определим, что такое объяснительное видео. Это короткий ролик, который освещает определенную тему. Обычно компании используют такие видео, чтобы продемонстрировать, как работает их продукт или услуга и какую пользу это приносит аудитории.

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Видео — отличный инструмент для повышения узнаваемости вашего бренда. На сегодняшний день 62% потребителей смотрят видеоконтент, чтобы больше узнать о компании.

Как создать объяснительное видео

Во время пандемии я понял, что для удержания внимания моих учеников мне нужно создавать короткие, увлекательные объяснительные видео. Для этого необходимо было выделить и делиться только основными концепциями.

Определите аудиторию и цель видео. Начните с четкого понимания, кого именно вы хотите достичь с помощью каждого видео. Напишите сценарий. Это может быть подробное изложение концепции или список из основных пунктов. Запланируйте визуальные элементы. Подходящие визуальные эффекты могут повысить вовлеченность и лучше объяснить материал. Определите стиль видео. Можно выбрать варианты от анимации до так называемых «говорящих голов». Запишите ваше видео. Для этого можно использовать как камеру, так и специализированные приложения. Отредактируйте видео. Это сделает его более профессиональным и увеличит вовлеченность аудитории. Просмотрите и опубликуйте. Важно сделать перерыв перед финальным просмотром, чтобы заметить возможные ошибки.

Сколько времени занимает создание объяснительного видео?

Из моего опыта, создание таких видео занимало у меня несколько часов. Однако для профессионального результата может потребоваться от нескольких недель до нескольких месяцев.

Стоимость объяснительных видео

Вот данные о стоимости объяснительных видео: начиная от $600 и доходя до $250,000 для более крупных компаний. Средняя стоимость составляет $10,983.

Объяснительные видео с использованием ИИ

Для экономии бюджета бренды используют ИИ, чтобы сократить расходы на создание видео. Они применяют ИИ для генерации сценариев, создания визуальных эффектов и других задач.

Объяснительные видео — это ценный контент для брендов, который помогает повысить ваш ROI и обучить аудиторию. С использованием ИИ такие видео можно создавать быстрее и дешевле, чем при работе с агентствами.

Источник: HubSpot