Разработчики Marvel Rivals обещают выпускать нового героя каждые полтора месяца

NetEase Games сообщает игрокам Marvel Rivals, что каждые полтора месяца в результате запуска новых сезонов будет появляться новый герой.

Креативный директор студии, Гуангьюнь Чэнь, подробнее описал планы команды после релиза в интервью с Metro. Он пообещал, что каждый полусезон будет выходить новый играбельный персонаж. Это означает, что либо один новый герой будет появляться каждые полтора месяца, либо каждые шесть недель.

Реклама

«В каждом сезоне будут появляться новые сезонные истории, карты и герои. На самом деле мы будем делить каждый сезон на две половины, – сказал Чэнь. – Длительность одного сезона составляет три месяца. И для каждого полусезона мы будем представлять нового героя. Мы хотим постоянно улучшать опыт игроков и поддерживать интерес в нашем сообществе».

Перед студией стоит серьезная задача, которая будет оставлять фанатов в ожидании ответа на вопрос: кто будет следующим? Первый сезон Marvel Rivals: Eternal Night Falls уже стартовал удачно, представив Мистера Фантастика и Невидимую Леди в первой половине, а во второй половине появятся Существо и Человеческий факел в течение нескольких недель. Это известные герои Marvel, которые заслужили свое место в истории, но сохранять такой темп будет непросто.

Marvel Rivals уже стартовала с впечатляющим списком героев, среди которых Росомаха, Магнето, Человек-паук, Джефф Земляная акула и Шторм. Однако есть много других персонажей, которых можно добавить. Например, Блейд, который, по слухам, появится во втором сезоне, а фанаты также надеются увидеть таких героев, как Сорвиголова, Дэдпул и других членов Людей Икс. Пока неизвестно, как NetEase планирует расширять список персонажей в будущем, но учитывая прежние успехи игры, видно, что энтузиазм у команды не угасает.

Первый сезон Marvel Rivals также внес много исправлений в баланс и обновления в игровой процесс, и в будущих обновлениях обещают еще больше нововведений.

Источник: IGN