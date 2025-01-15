Почему авторы контента TikTok переходят на Red Note

С приближением запрета на TikTok, который вступит в силу менее чем через неделю, создатели контента спешат найти замену. Многие из них переходят на такие американские платформы, как Instagram Reels или YouTube Shorts. Однако появилась и другая, менее ожидаемая альтернатива — китайское приложение Xiaohongshu, известное на английском языке как Red Note.

Ранее Red Note было ориентировано почти исключительно на китайскую аудиторию, но на этой неделе американцы начали массово использовать платформу, сделав ее лидером в App Store в течение двух дней подряд. На втором месте находится другое китайское социальное приложение Lemon8, владельцем которого также является компания ByteDance, владелец TikTok. На этих платформах китайские инфлюенсеры и модники соседствуют с американскими новичками, демонстрирующими свою работу по дереву или путешествие по реке Миссисипи.

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Маловероятно, что американцы надолго задержатся на Red Note или Lemon8: они сталкиваются с теми же регуляторными трудностями, что и TikTok. Но этот всплеск интереса показывает желание американцев найти новую социальную платформу, их скептицизм по отношению к главным конкурентам TikTok в США и недовольство запретом, который многие считают покровительственным.

«Это было скорее из упрямства, и я хотела быть одной из первых, кто там окажется», — говорит Кристина Шулер, предприниматель и владелица малого бизнеса Glam Farmhouse, которая присоединилась к Red Note на этой неделе. «Надеюсь, я смогу изменить отношение нашего правительства к этой ситуации».

Формально запрет TikTok вызван принятием закона, который обязывает ByteDance либо продать приложение до 19 января, либо столкнуться с запретом в США. TikTok попытался оспорить этот закон в суде, ссылаясь на нарушение свободы слова. Однако на прошлой неделе судьи Верховного суда выразили скептицизм по поводу правовых аргументов компании. Поскольку ByteDance отказались продавать TikTok, запрет, вероятно, вступит в силу в воскресенье.

Многие создатели контента уже ищут новые платформы. Американские компании готовятся к этому притоку: например, Snap недавно объявило о новой программе монетизации, которая позволяет размещать рекламу в видео авторов.

На этой неделе главными бенефициарами стали Red Note и Lemon8. Red Note была основана в 2013 году как онлайн-гид по покупкам, а затем перешла к социальным сетям и электронной коммерции. Более 300 миллионов человек пользуются приложением, которое насыщено контентом на мандаринском языке: от путешествий и уроков красоты до видео с животными и языковыми уроками. Red Note также предлагает живой онлайн-рынок, формат, чрезвычайно распространенный в Азии, но менее знакомый в США.

До этой недели немногие американцы пользовались Red Note, среди них были музыканты, стремившиеся выйти на китайский рынок, такие как Джон Легенд и Мэрайя Кери. На этой неделе волна пользователей TikTok объявила, что они переходят на Red Note и призвали своих подписчиков сделать то же самое.

Маркус Робинсон, 29-летний дизайнер моды, создал аккаунт в Red Note, чтобы поделиться своими приключениями в мире винтажной одежды и продвигать свою компанию P-13. Недавно он приобрел 21 000 подписчиков на TikTok, и около 40% продаж его бренда поступали с этой платформы. «Я надеялся строить бизнес и обеспечивать себя», — говорит он.

Робинсон узнал о Red Note на TikTok, завел аккаунт и начал публиковать посты. Спустя всего 36 часов в приложении у него уже почти 10,000 подписчиков и 22,000 лайков. Он взаимодействует со своими подписчиками, говорящими на мандаринском, с помощью переводов и субтитров, созданных приложением CapCut — интеллектуальным видео-редактором от ByteDance. «Я честно считаю, что мой бренд вырастет гораздо быстрее, чем на TikTok», — добавляет он. «Все спрашивают о моей одежде».

32-летняя Кристина Шулер, занимающаяся деревообработкой в Южной Каролине, зарабатывала на TikTok благодаря партнерствам с брендами и программе Creator Rewards. Ее первый пост на Red Note, в котором она объявила себя «беженцем из TikTok» и рассказала, как установить раздвижную дверь амбара, набрал 10,000 лайков. «Сейчас все такие позитивные, и люди заботятся», — говорит она. Другие видео с хэштегом «TikTokrefugee» были просмотрены 100 миллионов раз.

Шулер утверждает, что ее посты на Red Note уже приносят лучшие результаты, чем на платформах Meta — Instagram и Facebook. «Если вы не платите Meta за продвижение своих постов, они не будут показывать их, поэтому я заметила значительное падение вовлеченности на обеих платформах», — говорит она. «И Facebook — это просто место для злых людей. Поэтому было приятно зайти на Red Note и знать, что мой контент ценят».

Шулер даже начала учить некоторые фразы на мандарине благодаря приложению. Ни она, ни Робинсон особо не обеспокоены вопросами конфиденциальности данных, связанными с китайскими приложениями. «Если вы уже покупали что-то на Temu или Shein, я думаю, что какую бы информацию они ни хотели, у них, вероятно, уже все есть», — говорит она.

Возможно, что медовый месяц Red Note будет недолгим. Некоторые пользователи выразили беспокойство по поводу возможной цензуры контента, связанного с политикой, сексом или ЛГБТ. Red Note также может столкнуться с запретом: хотя закон «О защите американцев от контролируемых иностранными противниками приложений» выделяет TikTok и другие приложения ByteDance, он также регулирует другие «контролируемые иностранными противниками приложения».

«Никто не считает, что Red Note может стать долгосрочной заменой», — написал один пользователь на Reddit в понедельник. «Это просто форма протеста; большой привет правительству США и их миллиардерам».

Источник: Time