Одна из лучших функций iPhone скоро появится в Диснейленде и Disney World

Disney улучшает заказ еды в парках с помощью новых возможностей iPhone

Введение новых функций: Disney интегрировал поддержку функции Live Activities для iPhone. Это нововведение обещает упростить процесс заказа еды в парках развлечений Disney World и Disneyland. Реклама

Особенности обновления: Требуемая поддержка распространяется на функцию Dynamic Island, которая позволяет пользователям отслеживать статус своих мобильных заказов прямо на экране блокировки iPhone, без необходимости разблокировать телефон.

Удобство для посетителей парков: Посетители Disney World и Disneyland теперь смогут легче управлять своими заказами еды. Независимо от того, хотите ли вы приобрести крендель, полноценное блюдо или мороженое, нововведение позволит сэкономить время, оперативно получая информацию о том, где забрать заказ.

Поддержка устройств: Важно отметить, что функция Live Activities поддерживается на всех iPhone, начиная с версии iOS 16.1. Тем, у кого есть iPhone 14 Pro, 14 Pro Max и новее, доступна дополнительная функциональность через Dynamic Island.

Интеграция с watchOS: Новая функция автоматически синхронизируется с часами Apple, что позволяет управлять заказами прямо с запястья — достаточно одного взгляда, чтобы выбрать «Я здесь, приготовьте мой заказ».

Простота использования: Обновление не требует установки новой версии приложений Disneyland или My Disney Experience. Однако рекомендуется обновить приложения до последней версии для оптимальной работы во время посещения парков.

Заключение: Новая функция Live Activities позволяет сократить время использования iPhone в парках, сосредоточившись на самом посещении и развлечениях. Пользователи могут заранее разместить заказ на желаемую еду или сувениры и следить за статусом заказа в реальном времени. Помимо заказа еды, приложения Disney также предоставляют возможность управлять бронированиями, резервировать проход на аттракционы без очереди и изучать карту парков, что делает посещение более комфортным.