Новый анимационный спин-офф фильма по вселенной Ведьмака от Netflix выходит в плавание в феврале

Netflix изначально планировал выпустить фильм «Ведьмак: Сирены глубин» в конце прошлого года, но сегодня стало известно, что это событие перенесено на 11 февраля. Сюжет картины основан на рассказе Анджея Сапковского «Немного жертвы» из сборника «Меч Предназначения». В «Сиренах глубин» повествуется о том, как Геральт из Ривии (в исполнении Дага Кокла) и Лютик (в исполнении Джои Бейти) втягиваются в древний конфликт между людьми и морскими существами.

В новом трейлере фильма всё кажется достаточно простым для Геральта: его нанимают для выполнения задач, требующих его уникальных навыков. Понятно, что людям нужна помощь ведьмака в борьбе с участившимися нападениями морских чудовищ. Для Геральта это также лёгкие деньги и возможность отвлечься от мыслей о Йеннифэр из Венгерберга (в исполнении Ани Чалотры). Однако в корне межвидового конфликта кроется нечто зловещее, и когда Геральт осознает, что ошибся, он уже может сделать не так много для остановки кровопролития.

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Если сравнивать с игровым сериалом, «Сирены глубин», похоже, предстают более захватывающим, с большим количеством экшн-сцен отображением приключений Геральта. Несмотря на то что фильм, возможно, напрямую не связан с событиями прошлой анимационной картины о «Ведьмаке» от Netflix или четвёртого сезона игрового сериала, он должен помочь зрителям легче пережить ожидание.

Источник: TheVerge