На Илона Маска подало в суд федеральное правительство из-за его покупки Твиттера

Илон Маск приобрел компанию Twitter, что привело к федеральному иску со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США. В иске утверждается, что Маск нарушил законы о ценных бумагах, задержав раскрытие информации, и тем самым сэкономил 150 миллионов долларов.

До того как Маск согласился купить Twitter за 44 миллиарда долларов и пытался выйти из этой сделки, до того как его заставили ее завершить и до того, как он переименовал компанию в X, он изначально приобрел значительную долю в компании, но не раскрыл этот факт в течение нескольких недель.

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Проблема, по мнению SEC, заключалась в том, что к моменту раскрытия доли он уже вышел за рамки обязательного 10-дневного периода, установленного агентством. По их мнению, он должен был подать необходимые бумаги к 24 марта 2022 года, но сделал это только 4 апреля (и затем снова 5 апреля). В этот период, по утверждению SEC, Маск приобрел более чем на 500 миллионов долларов акций компании.

Тем не менее, с учетом того, что осталось всего несколько дней до того, как администрация Трампа займет свои посты и назначит нового главу SEC (а Маск, по сообщениям, получит офис в комплексе Белого дома), непонятно, насколько далеко зайдёт это дело.

SEC утверждает, что из-за позднего раскрытия информации Маск нанёс ущерб инвесторам на сумму как минимум 150 миллионов долларов. В иске комиссией требует вернуть те деньги, которые Маск заработал, задержав раскрытие, а также наложение гражданского штрафа и других наказаний.

Источник: TheVerge