Мини-ПК с 24 ТБ памяти: новое устройство от Minisforum с тремя SSD и 96 ГБ ОЗУ впечатляет – но внимание привлекает кнопка Copilot

Миникомпьютер AI X1 Pro: основные характеристики

AI X1 Pro оснащен специально выделенной клавишей Copilot и сканером отпечатков пальцев.

оснащен специально выделенной клавишей Copilot и сканером отпечатков пальцев. Содержит порт OCuLink, обеспечивающий до 90% производительности внешней графической карты (eGPU).

Несмотря на свои небольшие размеры, устройство интегрирует блок питания, что является преимуществом для пользователей.

Представленный на выставке CES 2025, AI X1 Pro – это новый миникомпьютер от Miniforum, предлагающий три слота для SSD PCIe 4.0 формата M.2 2280 вместимостью по 4 ТБ каждый.

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AI X1 Pro развивает идеи предыдущих моделей MINISFORUM, увеличивая объем хранения и вводя более гибкие варианты памяти.

Процессор и графика

Миникомпьютер AI X1 Pro функционирует на процессоре AMD Ryzen AI 9 HX, который обеспечивает баланс между энергоэффективностью и возможностями многозадачности. Устройство поддерживает до 96 ГБ памяти DDR5 5600 SODIMM, которую пользователь может заменить. Это отличие от предыдущих моделей Miniforum, таких как EliteMini AI370, которые имели меньшие размеры и фиксированные конфигурации памяти.

AI X1 Pro включает графическую карту AMD Radeon 890M, обеспечивающую на 45% более высокую производительность по сравнению с конкурентами. Также присутствует порт OCuLink для подключения внешней графической карты, что будет полезно для геймеров. Устройство оснащено встроенным микрофоном с функцией шумоподавления для улучшения качества звука во время дистанционных встреч.

Miniforum интегрировала блок питания в корпус данного устройства, убрав необходимость во внешнем источнике питания. Несмотря на компактные размеры, AI X1 Pro предлагает два порта USB4 с передачей данных до 40 Гбит/с, USB Type-A, разъем Ethernet, видеовыход и считыватель карт SD.

Появление выделенной кнопки Windows Copilot дает быстрый доступ к функциям AI-ассистента Microsoft и возможность генерации субтитров в реальном времени для видеозвонков или воспроизведения медиафайлов на устройстве.

Источник: TechRadar