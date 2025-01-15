Лучшие автосимуляторы для PS4 и PS5 2025

Гонщики, заводите двигатели и пристегивайтесь, потому что у нас есть потрясающий список лучших автомобильных игр для PS4 и PS5. С современными графиками, захватывающим геймплеем и наполненными адреналином действиями, эти игры предлагают отличные гоночные впечатления для всех возрастов. От реалистичных симуляторов гонок до аркадного веселья — найдется что-то на любой вкус. Современный «железо» PS5 обеспечивает непревзойденный реализм гонок, с невероятно детализированными окружениями, реалистичными моделями автомобилей и естественной физикой, что делает каждый поворот и аварию подлинными. Между тем, PS4 все еще предлагает впечатляющий игровой опыт с отличной визуализацией и плавным геймплеем. Реклама В этой статье представлен микс классических игр, которые были обновлены до следующего поколения в плане графики и механики, наряду с захватывающими новыми названиями, использующими весь потенциал современных технологий. Так что выбирайте одну или все сразу!

Могут ли игроки на PS5 и PS4 играть вместе? Да, игроки на PS5 и PS4 могут играть вместе. Благодаря поддержке мультиплеера между разными поколениями, пользователи обеих консолей могут приглашать друг друга поиграть в свои любимые игры. Однако имейте в виду, что выбранные игры должны поддерживать мультиплеер между поколениями. Такие игры, как Call of Duty: Warzone и Fortnite, поддерживают кросс-поколенческую игру, так что если вам нравятся эти игры, вы без проблем сможете пригласить своих друзей поиграть вместе.

Лучшие автомобильные игры для PS4 и PS5 2025 Если вы не можете насытиться гоночными играми, вот наш список лучших симуляторов вождения для PS5 и PS4, которые нельзя пропустить.

Gran Turismo 7 — одна из самых популярных игр-гонок на консоли PS5. Это новейшая часть серии Gran Turismo, которая фокусируется на предоставлении игрокам реалистичного опыта вождения с широким ассортиментом автомобилей, трасс и детализированной визуализацией. Игра предлагает более 400 автомобилей, что дает игрокам отличные возможности для уникального подхода к каждой гонке на более чем 90 различных трассах.

GT7 также включает кампанию для одного игрока, чтобы построить карьеру гонщика с нуля. В онлайн-режиме представлены различные игровые режимы, события, гонки и лиги, всегда позволяя игрокам выбрать режим по своему вкусу. Поскольку игра также эксклюзивна для PS5, она использует мощный процессор и графические возможности для достижения потрясающего и хорошо выполняющегося игрового опыта. Это одна из лучших игр на PS5 с поддержкой рулевого управления. Так что если у вас есть руль, не упустите эту возможность.

F1 24 специально разработана для любителей Формулы-1. Codemasters долгое время разрабатывают видеоигры F1 и с каждой новой игрой впечатления становятся лучше. Версия 2024 года предлагает улучшенную графику с лучшей управляемостью автомобилей и улучшением всех геймплейных механик. Среда и погодные условия во время игры влияют на состояние автомобиля. У вас даже есть возможность испытать пит-стопы, что добавляет еще большую аутентичность к гоночному опыту. F1 24 включает карьерный режим, где вы играете за некоторых из самых популярных гонщиков F1 и ведете их на пути к победе в Гран-при. С новым улучшенным искусственным интеллектом, карьера может быть не менее захватывающей, чем многопользовательская игра. Если вам нужна лучшая игра на PS5 про F1, то это ваш выбор.

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged — это аркадная игра, основанная на популярном бренде игрушек Hot Wheels. Она также является сиквелом Hot Wheels Unleashed 2021 года и продолжает ту же динамичную и веселую гонку, которую все полюбили. В детстве многие из нас играли в миниатюрные машинки Hot Wheels, а теперь взрослые могут делать это в формате видеоигры. Эта игра для PS5 имеет большую ностальгическую ценность для старых игроков и одновременно предлагает что-то новенькое для новичков. Игроки соревнуются на миниатюрных трассах, расположенных в различных средах, с прыжками, петлями и другими факторами, которые делают гонку весьма динамичной. Каждая машинка имеет уникальный дизайн и отзывчивость к управлению, позволяя игрокам менять стили игры в соответствии с их предпочтениями. А благодаря возможности настраивать, игроки могут создать свои мечты об автомобилях и даже разрабатывать собственные трассы.

Wreckfest — это игра для тех, кто хочет одновременно гонять, разбивать и получать удовольствие. Это высокооктановая, разрушительная гоночная игра, разработанная Bugbear Entertainment. Несмотря на то, что она вышла для предыдущих поколений консолей, игра получила обновление для PS5 в 2021 году. Версия для PS5 предлагает потрясающую графику, реалистичные эффекты повреждений и более плавный общий опыт, делая ее лучшим способом насладиться этим хаосом. Wreckfest фокусируется на автомобильных сражениях, где игроки сталкиваются и сбивают друг друга, пока не останется только один. Игра предлагает широкий спектр режимов, включая традиционные гонки и дерби с уничтожением автомобилей. Физика столкновений и повреждений машин выглядит крайне реалистично, что добавляет массу удовольствия от игрового процесса. Вы можете покупать и настраивать свои автомобили, чтобы иметь уникальный стиль игры и превосходство над противником. Будь то улучшение скорости, управляемости или прочности, каждое решение влияет на то, как хорошо вы сможете выжить в этих разрушительных гонках.

Crash Team Racing Nitro-Fueled — это ремастированная версия классической игры в жанре картинга Crash Team Racing, выпущенной на PlayStation в 1999 году. Версия для PS4 выводит игру на новые консоли с обновленной графикой и звуковым дизайном, а также добавленным контентом для привлечения новой аудитории. Игра включает все оригинальные трассы из Crash Team Racing, а также трассы из его продолжений, Crash Nitro Kart и Crash Tag Team Racing, предлагая разнообразные и увлекательные гоночные среды. Вы можете играть за самых популярных персонажей PlayStation из серии Crash Bandicoot с усилителями, которые помогут вам выигрывать гонки. В игре есть как онлайн, так и оффлайн режимы, включая режим Приключений. И как во многих гоночных играх, у вас есть возможность настраивать своих персонажей и карты, буквально придавая им индивидуальность. С яркой графикой, захватывающим геймплеем и множеством контента Crash Team Racing Nitro-Fueled дарит ностальгическое гоночное впечатление для всех.

Need for Speed (NFS) — одна из самых продолжительных гоночных франшиз, существующих уже более трех десятилетий. NFS Heat была последней игрой NFS, выпущенной для PS4, но даже сегодня она выглядит и ощущается очень хорошо! Выпущенная в 2019 году компанией Ghost Games, эта игра расположена в динамичном открытом мире Пальм-Сити. Днем вы участвуете в Speedhunters Showdown, где зарабатываете деньги, которые можете потратить на автомобили и улучшения. А ночью вы участвуете в нелегальных гонках, чтобы заработать REP и получить большие награды, которые также привлекают внимание полиции, заканчиваясь погоней. Если вас поймают, придется заплатить штрафы – так что постарайтесь не попасться. В игре представлено более 100 автомобилей более чем из 30 известных брендов. Вы можете настраивать внешний вид автомобилей и тонко настраивать их под свой стиль вождения. Для всех поклонников франшизы — это игра, которую нужно иметь в своей коллекции. Это одна из лучших гоночных игр для PS4.

The Crew 2 — это гоночная игра с открытым миром, разработанная студией Ivory Tower и выпущенная Ubisoft. Вы сможете исследовать его огромную карту открытого мира, которая представляет собой уменьшенную копию Соединенных Штатов. В ней представлены такие города, как Нью-Йорк и Лос-Анджелес, чтобы игроки могли сыграть в различных типах окружающей среды. Игра повествует о гонщике, который хочет подняться в рядах и сделать себе имя в стране. Одной из заметных особенностей игры является то, что это не только гонка на автомобилях, но и на мотоциклах, лодках и самолетах. В этом обширном открытом мире вы можете соревноваться в четырех различных типах гонок — внедорожных, уличных, профессиональных и в стиле фристайла. В игре есть многопользовательские и кооперативные режимы, поощряющие игроков играть с друзьями, отсюда и название — The Crew. Так что, если у вас есть команда для игры, то это ваша игра.

Как мы выбирали лучшие автомобильные игры для PS4 и PS5 Эти игры были выбраны нашей командой геймеров, которые играли во все эти игры в течение длительного времени. Прежде чем утвердить этот список, команда провела тщательный анализ автомобильных игр, доступных для консолей PlayStation. Они выбрали эти игры на основе геймплея, графики, удовольствия от игры, возможности перепрохождения и многих других факторов. Они также провели тщательное исследование других экспертов отрасли и геймеров на различных социальных платформах, чтобы понять их опыт. Так что, выбирая игру из этого списка, можете быть уверены, что она вам понравится.