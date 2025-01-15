Кажется, Apple AI-тренер по здоровью вышел из тупика разработки

Компания Apple, по сообщениям, продолжает разрабатывать AI-тренера по здоровью уже почти два года. Информация поступила из новостей, где отмечалось, что компания увеличивает свои амбиции в области здоровья.

Apple планирует обновить приложение для здоровья и запустить сервис на базе искусственного интеллекта, а также расширить возможности AirPods. Сюда входят мониторинг сердечного ритма и сенсоры для измерения других показателей здоровья.

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Новость о том, что AirPods смогут измерять сердечный ритм, радует, однако информация о AI-тренере также вызывает интерес. Вероятно, этот AI-помощник будет интегрирован в приложение «Здоровье» на iPhone, а не в часы Apple Watch. Деталей пока мало, но аналогичные сервисы, такие как Oura, уже в тестовом режиме предоставляют советы, основанные на данных, собранных носимыми устройствами.

Первые упоминания о планах Apple появились еще в апреле, когда стало известно о разработке AI-фитнес-тренера под кодовым названием Quartz. Тогда было заявлено, что AI-тренер сможет отслеживать эмоции с помощью Apple Watch, хотя с тех пор этой функции не было замечено. Вероятно, с широким внедрением технологии Apple Intelligence к сентябрю можно ожидать первую версию этой функциональности наряду с выпуском нового iPhone.

Анализ: Стоит ли опасаться?

Изначально развитие AI вызывало тревогу, из-за возможности неверных или даже опасных советов по тренировкам и здоровью. Однако, после того как AI стал проникать во все уголки мира технологий, стали принимать меры для обеспечения безопасности использования подобных программ.

Хотя я не уверен в их полезности для опытных спортсменов, вижу потенциал в таких функциях, как предложение тренировок из сервиса Apple’s Fitness+ и рекомендации по улучшению режима сна, основанные на привычках пользователя.

Источник: TechRadar