WhatsApp ждет обновление с ИИ: какие изменения нас ждут?

WhatsApp, похоже, тестирует обновлённый интерфейс, в котором искусственный интеллект (ИИ) занимает центральное место в мессенджере. Об этом впервые стало известно благодаря WABetaInfo. В бета-версии приложения для Android ИИ выделен в отдельную вкладку, что явно призвано стимулировать пользователей попробовать многочисленные ИИ-инструменты от Meta.

Команда WABetaInfo обнаружила, что в данной вкладке представлены такие функции, как «Популярные ИИ-персонажи» для общения и боты, организованные по темам, словно на необычном ужине, где все – роботы. Здесь также имеются стикеры, изображения, созданные ИИ, и поисковая система на базе Meta AI. Реклама

Эти функции уже давно существуют в WhatsApp, но, возможно, они остались незамеченными, так как ранее они находились в разделе «Чаты». Новый дизайн делает ИИ более заметным и, скорее всего, востребованным. Удастся ли это Meta предсказать сложно, но, очевидно, компания делает ставку на то, что ИИ станет важной частью обмена сообщениями. Изменения коснулись и раздела «Сообщества», который теперь интегрирован в раздел «Чаты».

Кроме того, WABetaInfo обнаружила, что Meta экспериментирует с возможностью создания пользовательских ИИ-ботов, которых пользователи смогут проектировать внутри WhatsApp. Внедрение этой функции непосредственно в мессенджер делает её более удобной по сравнению с использованием AI Studio в Instagram. Однако остается неясным, насколько велика потребность у пользователей создавать свои собственные чаты-боты, ведь они могут предпочесть готовые решения или общение с реальными людьми.

Предстоящие изменения в WhatsApp соответствуют стремлению Meta внедрить ИИ во все свои платформы, особенно акцентируя внимание на использовании Meta AI. Даже если удастся привлечь лишь небольшую часть из более чем двух миллиардов пользователей WhatsApp к своим ИИ-продуктам, Meta будет более чем довольна.

Конечно, это противоречит упрощённому стилю WhatsApp, но пользовательская потребность в использовании ИИ может сделать это несущественным. Все же здесь существует опасность перегрузить платформу, и Meta старается балансировать на тонкой грани.

Дата внедрения обновлений пока не объявлена, однако бета-тестирование может намекать на ожидание в несколько месяцев. В случае, если интеграция ChatGPT в WhatsApp окажется настолько популярной, как на это надеются в OpenAI, то ИИ-ориентированная версия мессенджера может появиться значительно быстрее и быть внедрена на всех платформах Meta.

Источник: TechRadar