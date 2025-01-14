Telefónica сообщает о взломе систем и утечке внутренних данных в сеть

Недавно стало известно, что хакеры совершили кибератаку на испанского телекоммуникационного гиганта Telefonica, похитив при этом конфиденциальную информацию. Компания подтвердила факт взлома и заявила, что в настоящее время ведется расследование для определения его масштабов и возможных последствий.

Киберпреступники разместили на форуме в даркнете базу данных Jira, которая, предположительно, принадлежит Telefonica. Один из нападавших рассказал изданию BleepingComputer, что речь идет об «внутреннем тикет-сервисе» Jira, используемом компанией для отчетности и решения внутренних проблем.

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Хакеры, используя скомпрометированные учетные записи сотрудников, похитили 2,3 ГБ документов, билетов и другой информации.

Выяснилось, что атаку совершили четыре злоумышленника, трое из которых связаны с операцией Hellcat Ransomware. Эта группа появилась в конце 2024 года и быстро зарекомендовала себя, напав на Schneider Electric и похитив более 40 ГБ данных.

В необычном ходе, Hellcat потребовала выкуп на сумму $125,000, но в «багетах» — так они обозначили криптовалюту Monero, вероятно стремясь привлечь внимание СМИ.

Telefonica подтвердила факт взлома и заявила BleepingComputer, что предпринимаются необходимые меры для блокировки несанкционированного доступа. «Мы обнаружили несанкционированный доступ к нашей внутренней системе тикетов и в настоящее время проводим расследование для определения масштабов инцидента,» — сообщили в компании.

Telefonica — ведущая испанская телекоммуникационная компания с глобальным присутствием, обслуживающая около 392 миллионов клиентов в Европе и Латинской Америке. Компания ведет свою деятельность в таких странах, как Испания, Германия, Великобритания, Бразилия и другие страны региона. В первой половине 2024 года Telefonica сообщила о доходах в $22,03 миллиарда и чистой прибыли в $1,06 миллиарда, что отражает рост на 28,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Компания удерживает сильные позиции на рынке мобильной связи, с долей от 18,2% в Мексике до почти 54% в Венесуэле.

Источник: TechRadar