Sony отменяет требование PSN на ПК для новой игры — отчет

Новая игра, финансируемая компанией Sony, которую они также будут издавать, якобы отказалась от требования аккаунта PSN на ПК. Данным проектом является вдохновленная Final Fantasy игра компании Ultizero Games в рамках китайского проекта PlayStation Hero под названием Lost Soul Aside. Выпуск игры запланирован одновременно на PS5 и ПК.

Sony может делать исключения в требованиях к PSN на ПК

Как заметил портал TwistedVoxel, в записи SteamDB для Lost Soul Aside указано, что Sony удалила требование использовать «аккаунт третьей стороны — PlayStation Network» еще в декабре. На момент написания статьи это изменение появляется в журнале изменений Lost Soul Aside, что подтвердил PlayStation LifeStyle.

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Следует уточнить, что Sony не классифицирует игры вроде Lost Soul Aside и Helldivers 2 как проекты от третьих сторон, так как они полностью финансируются и издаются PlayStation. Sony заинтересовалась игрой от компании Ultizero в рамках программы PlayStation China Hero примерно десять лет назад, и она является эксклюзивом для консоли PS5.

Исходя из вышесказанного, стоит обратить внимание на два момента: 1. Это изменение свидетельствует о готовности Sony делать исключения в некоторых случаях. 2. Учитывая беспрецедентный успех Black Myth: Wukong в Китае и за его пределами, что также способствовало увеличению продаж оборудования и программного обеспечения PS5, Sony, возможно, не хочет ограничивать охват игры Lost Soul Aside.

Игры, требующие PSN, недоступны для покупки в странах, где эта сеть официально не поддерживается. Отказ от требования PSN позволяет сделать Lost Soul Aside доступной по всему миру.