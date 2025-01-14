Sigma представила две новые объективы для Canon, но я жду полнокадровую оптику сторонних брендов

Sigma выпускает новые объективы для системы Canon RF

Объективы Sigma 16mm F1.4 и 23mm F1.4 теперь доступны для крепления Canon RF Стоимость объективов составляет 439 $ / 389 £ и 549 $ / 479 £ соответственно Реклама Теперь у Sigma есть шесть объективов RF-S, но ни одного для полнокадровых камер

Компания Sigma презентовала два новых светосильных фикс-объектива для беззеркальных камер Canon: модели 16mm F1.4 DC DN Contemporary и 23mm F1.4 DC DN Contemporary. Эти объективы дополнили линейку из четырёх других объективов Sigma, доступных для крепления Canon RF, все они разработаны для камер с кроп-сенсором (APS-C), таких как Canon EOS R7 и Canon EOS R100.

С новыми объективами общее число объективов Sigma для RF-S достигло шести, и они являются первыми светосильными фикс-объективами в этой линейке. Объектив 16mm имеет эквивалентное фокусное расстояние 24mm, а 23mm соответствует 35mm.

Оба объектива предлагают популярные фокусные расстояния и диафрагму f/1.4, что идеально подходит для съёмки при слабом освещении и создания портретов с малой глубиной резкости.

Цена на объектив 16mm F1.4 составляет 439 $, тогда как 23mm F1.4 стоит 549 $. Эти цены можно назвать разумными, учитывая проверенные оптические характеристики объективов Sigma серии Contemporary. Эквиваленты от Canon могли бы стоить дороже, если бы Canon выпустила их.

Шесть и больше, но что насчёт полнокадровых объективов?

Canon долгое время не допускала сторонних производителей до своей системы креплений, что вызывало недовольство у некоторых фанатов, особенно учитывая ограниченное количество объективов, выпущенных Canon для камер APS-C. Всё изменилось в апреле 2024 года, когда Canon открыла свои крепления RF для компаний Sigma и Tamron, и уже имеется шесть моделей Sigma для системы RF.

Все эти объективы предназначены для камер Canon с APS-C сенсорами, что частично решает проблему ограниченного выбора объективов для зеркальных камер начального уровня, например, Canon EOS R10.

Тем временем Canon активно выпускает новые объективы для своих полнокадровых камер, таких как победитель нашей престижной награды «Камера года 2024» — EOS R5 Mark II. Однако, пока полнокадровые объективы от Sigma и Tamron для Canon остаются в ожидании.

На наш взгляд, Canon старается заботиться о выпуске полнокадровых объективов, предоставляя производство объективов для APS-C сторонним производителям, таким как Sigma. Такая стратегия не является плохой, но, безусловно, скоро поклонники Canon начнут требовать от Sigma создания доступных полнокадровых объективов для Canon.

Источник: TechRadar