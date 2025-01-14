Samsung Galaxy Ring: две новые версии, доступность в 15 странах и улучшение функций сна

Samsung анонсировала новые размеры Galaxy Ring

Samsung представила два новых размера Galaxy Ring.

Устройство расширяет свое присутствие на 15 новых странах.

Вместе с выходом обновляется приложение Samsung Health для улучшения качества сна.

Новые размеры и рынки Galaxy Ring

Samsung объявила о выпуске умного кольца Galaxy Ring в двух новых размерах: US 14 и 15. С февраля оно станет доступно в 15 новых странах, включая Кипр, Чехию, Грецию, Венгрию, Израиль, Японию, Малайзию, Маврикий, Новую Зеландию, Сингапур, Словакию, Южную Африку, Тайвань, Вьетнам и Замбию, увеличив общее количество рынков до 53.

Обновление приложения Samsung Health

Пользователи новых и существующих Galaxy Ring получат доступ к обновлённому приложению Samsung Health, которое теперь предлагает расширенные функции для улучшения качества сна и достижения ежедневных целей здоровья. Реклама

Samsung обновила своё приложение для здоровья, добавив анализ окружающей среды сна. Используя данные из умной техники SmartThings, приложение оценивает параметры, такие как температура, влажность, качество воздуха и интенсивность света в спальне. Вы получите отчёт об условиях сна и сможете настроить обстановку для качественного отдыха.

Теперь в приложении доступны рекомендации по оптимальным временам для отхода ко сну, учитывающие ваши индивидуальные паттерны сна и привычки. Они предоставят практические советы для улучшения качества сна.

Также добавлен новый трекер сознательности, который помогает улучшить психическое здоровье и способствует более качественному отдыху. Вы можете контролировать своё настроение и выполнять дыхательные упражнения и медитации через приложение.

Galaxy Ring считается одним из лучших трекеров сна на рынке, и эти обновления делают его ещё более полезным спутником для ночного отдыха.

Источник: TechRadar