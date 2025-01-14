Samsung Galaxy Ring: две новые версии, доступность в 15 странах и улучшение функций сна

Samsung анонсировала новые размеры Galaxy Ring
- Samsung представила два новых размера Galaxy Ring.
- Устройство расширяет свое присутствие на 15 новых странах.
- Вместе с выходом обновляется приложение Samsung Health для улучшения качества сна.
Новые размеры и рынки Galaxy Ring
Samsung объявила о выпуске умного кольца Galaxy Ring в двух новых размерах: US 14 и 15. С февраля оно станет доступно в 15 новых странах, включая Кипр, Чехию, Грецию, Венгрию, Израиль, Японию, Малайзию, Маврикий, Новую Зеландию, Сингапур, Словакию, Южную Африку, Тайвань, Вьетнам и Замбию, увеличив общее количество рынков до 53.
Обновление приложения Samsung Health
Пользователи новых и существующих Galaxy Ring получат доступ к обновлённому приложению Samsung Health, которое теперь предлагает расширенные функции для улучшения качества сна и достижения ежедневных целей здоровья.
Samsung обновила своё приложение для здоровья, добавив анализ окружающей среды сна. Используя данные из умной техники SmartThings, приложение оценивает параметры, такие как температура, влажность, качество воздуха и интенсивность света в спальне. Вы получите отчёт об условиях сна и сможете настроить обстановку для качественного отдыха.
Теперь в приложении доступны рекомендации по оптимальным временам для отхода ко сну, учитывающие ваши индивидуальные паттерны сна и привычки. Они предоставят практические советы для улучшения качества сна.
Также добавлен новый трекер сознательности, который помогает улучшить психическое здоровье и способствует более качественному отдыху. Вы можете контролировать своё настроение и выполнять дыхательные упражнения и медитации через приложение.
Galaxy Ring считается одним из лучших трекеров сна на рынке, и эти обновления делают его ещё более полезным спутником для ночного отдыха.
Источник: TechRadar