Samsung Galaxy: теперь можно сдать старый смартфон без обязательной покупки нового

Samsung обновила условия своей программы обмена телефонов

В программе больше нет необходимости совершать покупку, и она доступна круглый год

Ее запустили в Южной Корее и Франции, и вскоре ожидается расширение на другие регионы

Вы устали от своего телефона Samsung и хотите обменять его на новый? Компания улучшила условия своей программы Galaxy Trade-In, делая ее более привлекательной, если вы планируете обновление на один из лучших смартфонов Samsung.

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Одно из нововведений заключается в том, что вы можете обменять старый телефон Samsung на деньги без обязательства покупать новый. Однако нужно будет немного подождать: программа только начала работу в Южной Корее и Франции, и Samsung планирует расширить ее на другие регионы к 2025 году.

Ранее, при обмене старого телефона, необходимо было приобретать новый продукт на сайте samsung.com или через приложение компании. Это было удобно, если вы уже собирались сделать покупку, но менее удобно, если хотели просто избавиться от старого устройства. Если же вы переходили с Samsung на iPhone или другой Android-устройство, программа не была для вас функциональной.

Еще одно улучшение: теперь получить деньги за старый телефон можно в любое время года, где бы вы ни находились. Это уже было возможно в США и большинстве западных стран, но в Южной Корее окна обмена были ограничены определенными периодами, что сужало возможности.

Эти периоды часто были привязаны к крупным выпускам продукции, но теперь это не так.

Ограниченная доступность

Для тех, кто хочет избавиться от старого Samsung в 2025 году, это хорошие новости, независимо от того, планируется ли замена устройства. Но есть одна деталь, из-за которой не все так идеально.

Проблема в том, что сейчас можно обменять лишь определенные модели устройств. Это включает телефоны серий Galaxy S20, S21, S22 и S23, а также некоторые складные модели, такие как Z Flip 3 до Z Flip 5 и Z Fold 3 до Z Fold 5.

Удивительно, но новейшие Galaxy S24, Z Flip 6 и Z Fold 6, выпущенные совсем недавно, нельзя обменять. Таким образом, количество подходящих продуктов достаточно ограничено.

Тем не менее, условия стали лучше, чем раньше. Хотя список устройств для обмена невелик, теперь у вас есть больше гибкости для участия в программе. Это будет приятным изменением, если вы ранее планировали обмен старого устройства.

Источник: TechRadar