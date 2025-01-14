Samsung представила более гибкую программу обмена гаджетов без обязательной покупки

Samsung объявила о изменении в своей программе Galaxy Trade-In, позволяющей пользователям обменивать ряд моделей смартфонов Galaxy на протяжении всего года, без необходимости совершать новую покупку одновременно.

Новая программа стартует сегодня в Южной Корее и Франции, а в других странах будет внедрена позднее, в 2025 году. Компания заявляет, что целью данной инициативы является «повышение ценности устройств Galaxy» в долгосрочной перспективе, обеспечивая «значительную экономию» через процесс обмена.

Реклама

В программе произошли два ключевых изменения, и операционную деятельность по ней будет осуществлять страховая и ремонтная компания Likewize. Главное изменение касается требования покупки: с этой политической сменой, для обмена ранее необходимо было совершить новую покупку на samsung.com или через приложение компании, и опция обмена появлялась только на этапе оплаты.

Второе изменение касается доступности программы «в течение всего года». Обмены уже доступны в любое время в США и большинстве западных рынков, но в Южной Корее они ранее были доступны только в определенные периоды времени, обычно сразу после крупных анонсов новых продуктов, таких как, например, предстоящее на следующей неделе раскрытие S25.

Тем не менее, существует одно большое ограничение в рамках этой схемы. Вы можете обменять только определенные флагманские телефоны Samsung. В настоящее время это ограничено серией Galaxy S20 до S23, и раскладными моделями от Z Flip 3 и Z Fold 3 до Z Flip 5 и Z Fold 5. Любопытно, что прошлогодние Galaxy S24 и Z Flip/Fold 6 не включены, поэтому вы не можете продать слишком новые устройства.

Источник: TheVerge