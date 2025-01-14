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Samsung представила более гибкую программу обмена гаджетов без обязательной покупки

14.01.2025
Samsung представила более гибкую программу обмена гаджетов без обязательной покупки Samsung представила более гибкую программу обмена гаджетов без обязательной покупки

Samsung объявила о изменении в своей программе Galaxy Trade-In, позволяющей пользователям обменивать ряд моделей смартфонов Galaxy на протяжении всего года, без необходимости совершать новую покупку одновременно.

Новая программа стартует сегодня в Южной Корее и Франции, а в других странах будет внедрена позднее, в 2025 году. Компания заявляет, что целью данной инициативы является «повышение ценности устройств Galaxy» в долгосрочной перспективе, обеспечивая «значительную экономию» через процесс обмена.

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В программе произошли два ключевых изменения, и операционную деятельность по ней будет осуществлять страховая и ремонтная компания Likewize. Главное изменение касается требования покупки: с этой политической сменой, для обмена ранее необходимо было совершить новую покупку на samsung.com или через приложение компании, и опция обмена появлялась только на этапе оплаты.

Второе изменение касается доступности программы «в течение всего года». Обмены уже доступны в любое время в США и большинстве западных рынков, но в Южной Корее они ранее были доступны только в определенные периоды времени, обычно сразу после крупных анонсов новых продуктов, таких как, например, предстоящее на следующей неделе раскрытие S25.

Тем не менее, существует одно большое ограничение в рамках этой схемы. Вы можете обменять только определенные флагманские телефоны Samsung. В настоящее время это ограничено серией Galaxy S20 до S23, и раскладными моделями от Z Flip 3 и Z Fold 3 до Z Flip 5 и Z Fold 5. Любопытно, что прошлогодние Galaxy S24 и Z Flip/Fold 6 не включены, поэтому вы не можете продать слишком новые устройства.

Источник: TheVerge

ПульсХаб
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