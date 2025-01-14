Robinhood урегулировала спор с SEC, согласившись выплатить $45 миллионов в качестве гражданских штрафов.

Robinhood Markets согласилась выплатить 45 миллионов долларов для урегулирования дел, поданных Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). В документе, представленном агентством, говорится, что Robinhood Markets нарушила правила подачи blue sheet, защиты от кражи личных данных и отчета о подозрительной деятельности, включая утечку данных в 2021 году, которая привела к раскрытию данных клиентов.

Два брокера Robinhood Markets — Robinhood Securities и Robinhood Financial — являются основными подразделениями, ответственными за прием и исполнение сделок. В связи с этим SEC постановила, что оба подразделения должны будут совместно покрыть штрафы.

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Соглашение на сумму 45 миллионов долларов является последним в серии юридических расходов, оплаченных компанией, поскольку она боролась с быстрым ростом. Robinhood Markets была основана в 2012 году и стала популярной благодаря торговле без комиссий, что привлекло молодых трейдеров и инвесторов.

SEC сообщила, что агентство нарушило несколько правил и норм. Согласно Санхаю Вадхве, исполняющему обязанности директора по обеспечению соблюдения закона, Robinhood Markets не выполнила несколько регуляторных требований, включая точную отчетность о торговой деятельности, соблюдение правил короткой продажи и защиту данных и информации клиентов.

Также агентство сообщило, что Robinhood Markets сделала по крайней мере 11 000 Electronic Blue Sheets, или официальных запросов о предоставлении информации, включая несколько пропусков или ложной информации. Robinhood не оспаривала некоторые из выводов в том же документе SEC.

Согласно SEC, Robinhood также не смогла своевременно отчитаться о подозрительных торговых действиях в период с января 2020 года по март 2022 года. В дополнение к несвоевременному отчету, расследование также указало Robinhood на неспособность внедрить защиту от кражи личных данных для своих клиентов с апреля 2019 года по июль 2022 года.

Robinhood также оказалась под подозрением в несоблюдении “Regulation SHO”, правила SEC, которое направлено на защиту трейдеров и инвесторов от злоупотреблений при коротких продажах. Согласно SEC, финансовая компания не смогла защитить своих клиентов с декабря 2019 года по май 2022 года и не исправила уязвимости сайта в 2021 году.

Компания Robinhood признала, что ее ошибки привели к взлому системы, что поставило под угрозу данные миллионов пользователей.

Оба подразделения Robinhood согласились выплатить штраф, не оспаривая некоторые из претензий в расследовании. Robinhood Financial обязалась выплатить 11,5 миллионов долларов, а Robinhood Securities должна покрыть штраф в размере 33,5 миллионов долларов, который должен быть погашен к 27 января.

Заявление SEC не оказало значительного влияния на рыночное положение Robinhood. 13 января цена акций компании упала до 39,59 долларов, что составляет снижение на 1,22%, прежде чем вернуть 0,48% в конце торгового дня.

Robinhood Markets связана с криптовалютой. Платформа предлагает торговлю криптовалютами наряду с традиционными инвестиционными возможностями, такими как акции, ETF и опционы. Robinhood Crypto, дочерняя компания Robinhood Markets, позволяет пользователям покупать, продавать и хранить различные криптовалюты, такие как Bitcoin, Ethereum и Dogecoin.

Robinhood стал популярным выбором среди розничных инвесторов благодаря простой и дружественной к пользователю платформе и модели торговли без комиссий. Компания также расширила свои криптосервисы, включая функции, такие как кошельки, которые позволяют пользователям переводить криптовалюту на платформу и с нее. Это делает Robinhood значимым игроком в криптовалютной экосистеме, особенно для начинающих и розничных трейдеров.

Источник: Bitcoinist