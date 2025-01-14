RCS и SMS: В чем различие и что выбрать для бизнеса?

СМС: Уникальный инструмент коммуникации

Среди всех инструментов связи СМС обладает самым широчайшим охватом. Несмотря на то что электронные письма и мгновенные сообщения мы можем проверять нерегулярно, простота и универсальность СМС делает его незаменимым инструментом для бизнеса. Он используется для уведомлений о встречах, бронированиях или статусе доставки. Личностный характер сообщений и доступность устройств для их получения делают СМС мощным средством взаимодействия бренда с клиентами.

Большинству потребителей нравится СМС за его надежность на любом смартфоне, который используют их близкие. По оценкам GSMA, к 2030 году количество мобильных абонентов достигнет 6,3 миллиарда. Это открывает миллиарды возможностей для взаимодействия бизнеса с потребителями с помощью СМС. Реклама

Ограничения традиционного СМС

Несмотря на то что первая СМС была отправлена в 1992 году, сама технология практически не изменилась. СМС остается текстоориентированным средством, ограниченным различными условиями и лимитом в 160 символов. Это сказывается на сложности маркетинговых кампаний и снижает их вовлеченность.

RCS: Революционный формат

С появлением RCS (услуги обогащенных сообщений) ситуация изменилась. Этот формат добавляет к стандартным СМС множество новых возможностей. RCS существует с 2008 года, но лишь недавно стал повсеместным благодаря поддержке основных мобильных платформ. Это предоставляет новый канал для бизнеса благодаря его расширенным функциям.

Интерактивное и визуально привлекательное общение

RCS позволяет отправлять более крупные медиафайлы, такие как высококачественные фотографии и видео, а также поддерживает длинные сообщения без разбиения на сегменты. Интерфейс RCS также включает интерактивные элементы, такие как кнопки и карусели, что делает общение более значимым и повышает конверсии. Примером может служить бренд красок, который увеличил свою выручку на 115%, перейдя с СМС на RCS.

Безопасность и доверие

RCS решает проблему недоверия к сообщениям от неизвестных номеров. Благодаря брендированию сообщений и проверенным идентификаторам отправителей, пользователи могут быть уверены в подлинности полученных данных. Поддержка шифрования между отправителем и получателем дополнительно укрепляет доверие к бренду.

Широкий охват и улучшенная доставляемость

RCS доступен без необходимости устанавливать новое приложение или регистрировать аккаунт. Даже если устройство не поддерживает RCS, сообщение отправится в виде обычного СМС. Это сохраняет возможность общения с той же аудиторией, усовершенствовав его качество и надежность.

Аналитика и инсайты

RCS предоставляет маркетологам мощные инструменты для анализа: отчеты о доставке и прочтении сообщений, а также другие данные. Это позволяет быстро реагировать и адаптировать стратегии взаимодействия с клиентами, получая ценную информацию о предпочтениях и поведении пользователей.

Новая волна маркетинга

RCS обещает изменить текущее положение дел на рынке СМС-маркетинга. С увеличением числа стран, поддерживающих технологию, её важность только возрастет. RCS помогает повысить вовлеченность и доверие клиентов, а также выделиться среди множества цифровых сигналов.

Источник: TechRadar