PS Store уценил культовую гоночную игру до $2,99

Магазин PS Store значительно снижает цены на лучшие игры для PS4 и PS5. Это последняя неделя праздничной распродажи в цифровом магазине, и у игроков PlayStation остается последняя возможность купить потрясающие игры по невероятным ценам. Включая гоночную игру, которую многие считают одной из лучших игр всех времен.

Burnout Paradise Remastered стоит $2.99 в PS Store до конца недели

Любимая гоночная игра от Electronic Arts и Criterion Games, Burnout Paradise Remastered, продается всего за $2.99 в PS Store. Это целых 85% скидки от обычной цены в $19.99. Даже для тех, кто не является поклонником гоночных игр, это отличная цена на, пожалуй, одну из величайших гонок всех времен. Всем, кого это заинтересовало, стоит поторопиться, так как предложение заканчивается 18 января 2025 года.

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«Добро пожаловать обратно в Парадайз-Сити! Сделай действие своим вторым именем, господствуя на улицах в Burnout Paradise Remastered», — гласит официальное описание игры. «Прокатись по городу от напряженных центральных проспектов до диких горных дорог. Ощути адреналиновые трюки и вседоступное разрушение одной из величайших аркадных гоночных игр!»

Эта ремастеред-версия включает все дополнения к Burnout Paradise, включая обновление Big Surf Island. Несмотря на то, что это игра для PS4, она доступна для игры на консолях PS5.

Burnout Paradise изначально была выпущена для PS3 в 2008 году и получила высокие оценки критиков с показателем 88 на Metacritic. Ремастер для PS4, выпущенный через 10 лет после оригинала в 2018 году, получил оценку 82 на этом агрегаторе отзывов.

Мы оценили Burnout Paradise Remastered на 8 из 10 при её выходе. Наш обозреватель отметил: «Burnout Paradise по-прежнему актуальна, и теперь вы можете испытать одну из лучших аркадных франшиз в бизнесе на своей PlayStation 4».

Это лишь одна из множества игр, которые уценены в рамках Праздничной распродажи в PS Store. Есть много других любимых игр примерно по той же цене, как Titanfall 2, Bastion, и Dead Island.