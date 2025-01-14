Project Phoenix от Microsoft улучшит внешний вид Edge в Windows 11, но сможет ли он обойти Chrome?

У корпорации Microsoft существует амбициозный план по модернизации браузера Edge. Одним из возможных шагов может стать обновление интерфейса в рамках проекта с кодовым названием “Phoenix”.

Как сообщает Windows Latest, цель проекта — придать браузеру современный вид не через одно крупное обновление, а посредством ряда постепенных изменений. Реклама

Одним из ожидаемых изменений может стать возможность подстраивать цветовую палитру браузера под настройки Windows 11. Это предположение базируется на обнаруженных в тестовой версии Edge флагах.

Флаги, о которых идет речь, — ‘msEdgePhoenixColorPaletteGenerator’ и ‘msUseSnappingPointsForPhoenixPaletteGeneration’. Они указывают на возможность генерации цветовой палитры, которая адаптирует оттенки Edge в соответствии с акцентными цветами или темой Windows 11. Таким образом, браузер будет динамически изменять цвета, чтобы соответствовать удобной интеграции с операционной системой.

Анализ: Испытания и их исход

Всё, что показано выше, пока лишь предположение. Учтите, что это начальные стадии тестирования, и функционал ещё не включен даже в предварительных версиях. Не исключено, что из этого ничего не выйдет, но стоит обратить внимание на дальнейшее развитие событий.

Также ожидается добавление эффекта Mica в строку заголовка Edge. Это создаст легкий оттенок на фоне, зависящий от цвета рабочего стола.

Все эти изменения, если они увидят свет, помогут ли они улучшить позиции Edge среди других браузеров? Лично я ожидаю более масштабных шагов, но нельзя отрицать, что это обновление может оказаться полезным для браузера от Microsoft.

Ранее в рамках проекта Phoenix была добавлена интересная функция, позволяющая одновременно просматривать два сайта в одном окне браузера. Это действительно полезное нововведение.

Обратите внимание еще на один флаг, обнаруженный в тестировании — ‘msVisualRejuvTooltips’. Он, вероятно, подразумевает обновление подсказок в Edge. Хотя этот флаг был впоследствии удален, возможность его возвращения в будущем сохраняется.

Кроме того, один из источников утечек по Edge недавно указал на то, что функция ‘Auto Picture in Picture’ больше не проходит тестирование. Это демонстрирует, что далеко не все изменения в тестах доходят до пользователей.

Как бы то ни было, очевидно, что Microsoft стремится значительно улучшить Edge посредством проекта Phoenix, и нам остается только ждать, какие ещё изменения принесёт этот год.