OpenAI представила бета-версию ChatGPT с функцией запланированных задач.

Запуск новой функции Tasks в ChatGPT от OpenAI

OpenAI представляет новую бета-функцию в ChatGPT под названием Tasks, которая позволяет пользователям планировать действия и напоминания на будущее. Эта функция, доступная с сегодняшнего дня для подписчиков Plus, Team и Pro, направлена на превращение чат-бота в полноценного цифрового помощника — аналогично Google Assistant или Siri, но с более продвинутыми языковыми возможностями ChatGPT.

Реклама

Как работает Tasks

Tasks позволяет пользователям устанавливать задачи, указывая, что и когда нужно сделать. Хотите ежедневный прогноз погоды в 7 утра? Напоминание о сроке действия паспорта? Или просто шутку для детей перед сном? Теперь ChatGPT может с этим справиться через запланированные одноразовые или повторяющиеся задачи.

Чтобы воспользоваться этой функцией, подписчикам необходимо выбрать «4o with scheduled tasks» в меню выбора модели ChatGPT. Затем достаточно ввести то, что вы хотите, чтобы ChatGPT сделал, и указать время выполнения. Система также может проактивно предлагать задачи на основе ваших бесед, однако пользователи должны явно одобрить такие предложения, прежде чем они будут созданы. Все задачи можно управлять непосредственно в чатах или через новую секцию Tasks (доступную только на веб-платформе) в меню профиля, что упрощает изменение или отмену настроенных задач.

Ограничения и уведомления

При выполнении задач пользователи получают уведомления на вебе, десктопах и мобильных устройствах. На данный момент существует ограничение — не более 10 активных задач одновременно. OpenAI пока не уточняет, когда (или будет ли) эта функция доступна для бесплатных пользователей, что указывает на то, что Tasks может оставаться премиум-функцией для обоснования стоимости подписки ChatGPT. В компании существуют месячные тарифы подписки за $20 и $200.

Новые перспективы для ChatGPT

С добавлением Tasks, функциональность ChatGPT значительно меняется. До настоящего момента ИИ работал исключительно в реальном времени, отвечая на текущие запросы, а не занимаясь долгосрочным планированием. Добавление Tasks свидетельствует о стремлении OpenAI расширить роль ChatGPT за пределы простого общения, в область, традиционно занятую виртуальными помощниками.

По сообщениям Bloomberg, OpenAI стремится расширить возможности Tasks. Планируется выпуск автономного AI-агента «Operator», способного самостоятельно управлять компьютерами. Также, по находкам инженера Тибора Блахо, OpenAI работает над проектом, именуемым «Caterpillar», который может быть интегрирован с Tasks и позволять ChatGPT искать специфическую информацию, анализировать проблемы, суммировать данные, навигировать по сайтам и доступ к документам.

Будущее агентного ИИ

Рост «агентного» ИИ к 2025 году связан не только с технологическим прогрессом, но и с экономикой. Эти агентные функции — стратегический способ монетизации дорогой AI-инфраструктуры. Хотя решение OpenAI разместить эту функциональность за платным доступом было предсказуемым, остаётся вопрос: будут ли результаты надежными? В прошлых демонстрациях агент OpenAI выдавал неточную информацию. Ближайшие месяцы покажут, удалось ли компании решить эти ключевые проблемы.

Пока «Tasks» остаётся бета-функцией, пользователи ChatGPT с подпиской могут начать эксперименты, выбрав опцию «4o with scheduled tasks» в меню выбора модели. Однако не следует полагаться на неё для важных напоминаний, пока функция тестируется и дорабатывается.

Источник: TheVerge