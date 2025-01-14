Metal Gear Solid Delta, Assassin’s Creed Shadows и Final Fantasy 7 Remake появятся на Nintendo Switch 2

Ожидаемые релизы для Nintendo Switch 2: Metal Gear Solid Delta, Assassin’s Creed Shadows и другие AAA игры

Metal Gear Solid Delta и Assassin’s Creed Shadows, а также другие высококлассные игры AAA могут появиться на Nintendo Switch 2

Final Fantasy 7 Rebirth планируется к выходу в 2026 году

Ubisoft готовит более полудюжины игр для Switch 2

По последним слухам, ожидается, что множество игр от сторонних производителей скоро будут доступны на консоли Nintendo Switch 2.

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Согласно утечке от пользователя под псевдонимом ‘NatetheHate’, среди первых игр AAA, которые появятся на Switch 2, будут такие проекты, как Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Final Fantasy 7 Remake и Final Fantasy 7 Rebirth. Последняя, как ожидается, выйдет в 2026 году.

Также в последнем подкасте стало известно, что Ubisoft поддержала выпуск двух игр из серии Assassin’s Creed для следующего поколения консоли, включая релиз 2023 года Assassin’s Creed Mirage и Assassin’s Creed Shadows.

Один из релизов, который ожидается в окне запуска, будет Assasin’s Creed Mirage, как сообщил инсайдер.

Ожидается, что Assassin’s Creed Shadows, выход которого был перенесен на 20 марта, станет доступен позже для Switch 2 после его релиза на PC, PS5, Xbox Series X и Xbox Series S.

Также утверждается, что Ubisoft разрабатывает более полудюжины игр для Switch 2, среди которых многие будут поздними портами. Включены популярные многопользовательские игры, такие как The Division и Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.

Кроме того, обсуждалась возможность создания коллекции Mario Rabbids, в которую войдут первая и вторая части, но срок их выхода пока не определён. Если у Ubisoft будет возможность портировать игру, они это сделают.

На данный момент, дата выхода Nintendo Switch 2 неизвестна, но ожидается, что объявление состоится на этой неделе.

Источник: TechRadar