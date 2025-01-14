Meta уже занимается разработкой функции заметок сообщества для Threads.

На прошлой неделе Meta объявила, что откажется от проверяющих фактов в пользу системы X-подобных Общественных Заметок. Алессандро Палудзи, назвавший себя «инсайдером», в понедельник поделился скриншотами, показывающими, как эта функция может выглядеть в Threads.

Судя по скриншотам, пользователи смогут начать процесс написания Общественной Заметки из меню с тремя точками на посте, где уже доступны такие функции, как мутирование аккаунта или жалоба на пост. Другой скриншот показывает, что при написании Общественной Заметки, заметка будет анонимной. Реклама

Третий скриншот показывает страницу помощи Instagram о Общественных Заметках, где есть кнопка для присоединения к списку ожидания программы. Однако, макет страницы отличается от других действующих страниц помощи, которые я могу видеть сейчас.

Meta пока не дала комментариев по этому поводу.

На прошлой неделе Meta также заявила, что планирует «первыми внедрить Общественные Заметки в США в течение следующих нескольких месяцев», а затем «улучшать эту функцию в течение года». Однако компания еще не уточнила, когда эта функция станет доступной в Threads. Мой коллега Алекс Хит сообщил в воскресенье, что Общественные Заметки «не входили в дорожную карту продукта до этой недели».

Помимо перехода к Общественным Заметкам, Meta заявила, что также снимает «ряд ограничений» на темы, такие как иммиграция и гендер, и постепенно возвращает «гражданский контент» на Facebook, Instagram и Threads. Руководитель Instagram Адам Моссери сегодня опубликовал видео, показывающее, как настроить количество политического контента, который вы видите в Threads.

Источник: TheVerge