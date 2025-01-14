Mecha Comet: модульный ручной компьютер с открытым кодом в стиле индийского КПК, вдохновившего iPhone

Комета: смесь Raspberry Pi, Simputer и Project Ara с элементами Game Boy

Основные характеристики:

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Устройство сочетает в себе возможности Raspberry Pi, Simputer и Project Ara, дополненные нотками Game Boy.

Главное отличие устройства — возможность использования сменных аппаратных модулей.

Оно будет запущено на платформе краудфандинга Kickstarter в ближайшее время.

В начале 2000-х годов в Индии был разработан Simputer (Простой Непрерывно Работоспособный Мобильный компьютер) — революционный портативный Linux-компьютер, который многие считают вдохновившим создание iPhone от Apple и, в конечном итоге, устройств на Android. Он обладал сенсорным интерфейсом, поддерживал ввод с помощью стилуса с распознаванием почерка, имел акселерометр и USB-порт.

Я упоминаю Simputer, так как он напоминает новый модульный портативный компьютер, который скоро дебютирует на Kickstarter — Mecha Comet. Это портативное устройство на базе Linux, ориентированное на разработчиков, инженеров и энтузиастов.

Устройство работает на открытом программном обеспечении и оснащено магнитным интерфейсом для сменных модулей, которые включают в себя игровой контроллер, клавиатуру и плату GPIO. Пользователи могут также разрабатывать и создавать собственные модули с использованием открытых чертежей от Mecha и поддержки сообщества.

Технические характеристики:

Устройство Comet оснащено четырёхъядерным ARM Cortex-A53 процессором с тактовой частотой 1,8 ГГц, 4 ГБ LPDDR4 оперативной памяти и 32 ГБ eMMC. Сенсорный экран IPS LED диагональю 3,4 дюйма позволяет выполнять различные задачи.

Подключение осуществляется через двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 ГГц / 5,0 ГГц), Bluetooth 5.0, два USB 2.0 порта и гигабитный Ethernet-порт. В устройстве также встроена 5 МП камера с автофокусом, два цифровых микрофона и HD-динамик.

Устройство работает на ОС Mechanix, базирующейся на Debian, и совместимо с более чем 60,000 программных пакетов из репозитория Debian. Пользователи также могут устанавливать другие дистрибутивы Linux. Оболочка Mechanix, созданная на языке Rust, поддерживает рендеринг GPU на платформе Wayland.

Mecha видит в Comet универсальное устройство, способное стать DIY Linux-телефоном, стартовой платформой для дронов, ассистентом ИИ, контроллером наноспутника, инструментом для диагностики автомобилей, радиопередатчиком, контроллером для роботов и даже трикодером, вдохновлённым Star Trek.

Comet имеет размеры 150 мм x 73,55 мм x 16 мм и весит 220 г. Устройство оснащено батареей ёмкостью 3000 мАч, заряжаемой через USB-C, гироскопом, часовым таймером (RTC) и аналого-цифровым преобразователем (ADC) для расширенных проектных возможностей. К функциям безопасности относится Trust Anchor с сертификацией CC EAL 6+ и ускоренными криптографическими возможностями.

Поддерживающие проект на платформе Kickstarter смогут первыми получить Mecha Comet по специальной цене от $159, когда проект станет доступен.

Источник: TechRadar