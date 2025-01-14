Intel ворвалась в рынок бюджетных видеокарт: утечка данных Arc B570 демонстрирует мощность по доступной цене

Новая видеокарта Intel Arc B570 немного уступает B580 в производительности

Видеокарта Arc B570 от Intel отстает всего на 12% от модели B580 по данным предварительного тестирования.

Ожидается, что Arc B580 будет стоить $249, а B570 — $219.

Intel сделала значительный рывок в области графических процессоров и игр.

На фоне недавних релизов Nvidia и AMD, особенно серии RTX 5000 от Team Green, Intel постепенно становится перспективным игроком на рынке недорогих видеокарт. Это особенно важно для геймеров с ограниченным бюджетом.

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Согласно ранним результатам тестов, обнаруженным в базе данных Geekbench 6, Intel Arc B570 всего на 12% медленнее, но и стоит на 12% дешевле, чем Arc B580. Это подтверждают результаты теста OpenCL API, где B570 набрала 86,718 очков против 98,343 у B580.

Несмотря на разнообразие тестов для B580, в дальнейшем ожидается похожая ситуация и с B570. По данным Wccftech, большинство тестов B580 показывают результаты от 95,000 до 100,000 очков, что указывает на несколько меньшую производительность у модели B570.

Учитывая цену Arc B580 ($249) и B570 ($219), у геймеров с ограниченным бюджетом будет достаточный выбор для игр в разрешении 1080p. Если Intel сможет эффективно конкурировать с DLSS от Nvidia и FSR от AMD, она может стать лидером на рынке недорогих видеокарт благодаря улучшению своей технологии XeSS.

Стоит ли обратить внимание на видеокарты и игровые инициативы Intel?

Много лет Nvidia доминировала на рынке, в то время как Intel концентрировалась на производстве более мощных процессоров, а AMD показывала себя задиристым соперником. Сейчас ситуация на рынке доступных видеокарт меняется, и Intel становится серьезным игроком.

Помимо видеокарт Arc B580 и B570, последние процессоры Intel Lunar Lake также показывают себя хорошо на портативных игровых устройствах. Например, MSI Claw 8 AI+ работает на процессоре Ultra Core 7 258V, что позволит геймерам наслаждаться такими играми, как Cyberpunk 2077, на высоких настройках с включенной трассировкой лучей.

Intel еще предстоит долгий путь, чтобы догнать AMD и Nvidia в области производительных видеокарт, но начало уже положено. Я надеюсь, что следующее поколение видеокарт Intel покажет значительный шаг вперед в производительности.

Источник: TechRadar