Halo и Microsoft Flight Simulator могут появиться на Nintendo Switch 2 и PS5: последние слухи

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Обсуждение возможного запуска игр на новых платформах
Ведущий канал о Nintendo на YouTube утверждает, что игры Microsoft Flight Simulator 2024 и Halo: The Master Chief Collection могут появиться на Nintendo Switch 2 и PS5 в будущем.
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Информация от источника
Данное предположение исходит от контент-креатора под ником ‘NateTheHate’, который уже не раз был в курсе выпуска игр досрочно. На своем подкасте он заявил, что слышал о возможном запуске Flight Simulator и Halo: The Master Chief Collection на PS5 и Nintendo Switch 2.
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Сложности и вероятности
Хотя Microsoft уже выпускала игры на сторонних платформах, включая Nintendo Switch и PS5, такие заявления вызывают сомнения. Версия для PS5 кажется более реалистичной, однако возможность адаптации Microsoft Flight Simulator 2024 на Nintendo Switch 2 вызывает значительное недоверие из-за высоких требований к техническим характеристикам.
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Технические ограничения
Microsoft Flight Simulator 2024 предъявляет повышенные требования даже к Xbox Series S и требует значительного объема памяти для полной установки, что может быть проблемой для Nintendo, учитывая их политику по сдерживанию затрат.
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Перспективы облачных технологий
Теоретически, Microsoft могла бы предложить потоковую версию игры, однако это кажется маловероятным, так как компания ранее не применяла этот метод. Необходимо дождаться дальнейших решений от Microsoft относительно поддержки Nintendo Switch 2.
Источник: TechRadar