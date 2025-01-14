Halo и Microsoft Flight Simulator могут появиться на Nintendo Switch 2 и PS5: последние слухи

Обсуждение возможного запуска игр на новых платформах Ведущий канал о Nintendo на YouTube утверждает, что игры Microsoft Flight Simulator 2024 и Halo: The Master Chief Collection могут появиться на Nintendo Switch 2 и PS5 в будущем. Реклама

Информация от источника Данное предположение исходит от контент-креатора под ником ‘NateTheHate’, который уже не раз был в курсе выпуска игр досрочно. На своем подкасте он заявил, что слышал о возможном запуске Flight Simulator и Halo: The Master Chief Collection на PS5 и Nintendo Switch 2.

Сложности и вероятности Хотя Microsoft уже выпускала игры на сторонних платформах, включая Nintendo Switch и PS5, такие заявления вызывают сомнения. Версия для PS5 кажется более реалистичной, однако возможность адаптации Microsoft Flight Simulator 2024 на Nintendo Switch 2 вызывает значительное недоверие из-за высоких требований к техническим характеристикам.

Технические ограничения Microsoft Flight Simulator 2024 предъявляет повышенные требования даже к Xbox Series S и требует значительного объема памяти для полной установки, что может быть проблемой для Nintendo, учитывая их политику по сдерживанию затрат.