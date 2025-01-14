Google Messages возвращает возможность настраивать контакты.

Google вносит изменения в функцию «обмен профилем» в приложении Google Messages, чтобы пользователи могли задавать индивидуальные имена и фотографии контактов на своих устройствах как для сохраненных контактов, так и для тех, кому они отправляют сообщения.
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В конце прошлого года было введено изменение, которое заменяло ваши настроенные имена и фотографии на профили, транслируемые каждым человеком. Но теперь вы можете вернуть возможность устанавливать имена и аватары для друзей, коллег и членов семьи в соответствии с вашими предпочтениями. Об этом сообщило издание 9to5Google.
- Обновленная страница поддержки Google по обмену профилями теперь описывает шаги для установки локальной фотографии контакта, которая заменяет ту, что был предоставлена вашим контактом. Чтобы настроить имя или внешний вид человека, нажмите на его имя или фотографию в чате Google Messages, затем нажмите на его фото на странице сведений. Отсюда вы можете переключаться между его общим изображением и вашей собственной настройкой для него.
Источник: TheVerge