Google Messages возвращает возможность настраивать контакты.

В конце прошлого года было введено изменение, которое заменяло ваши настроенные имена и фотографии на профили, транслируемые каждым человеком. Но теперь вы можете вернуть возможность устанавливать имена и аватары для друзей, коллег и членов семьи в соответствии с вашими предпочтениями. Об этом сообщило издание 9to5Google. Реклама