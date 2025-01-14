Dremel оснащает свою новую многофункциональную дрель датчиком для поиска стоек и лазерным уровнем.

Dremel объявила о выпуске нового многофункционального дрели, предназначенной для любителей домашних мастерских, которые занимаются небольшими проектами, например, креплением телевизора на стену. Модель Blueprint Multi-Drill подходит для сверления отверстий и завинчивания, и также оснащена встроенным датчиком для поиска скрытых балок и съемным лазерным уровнем.

Мощность дрели обеспечивается бесщеточным мотором на 12 В и перезаряжаемой батареей, что позволяет развивать скорость до 800 оборотов в минуту и создавать крутящий момент в 175 дюйм-фунтов. Для сравнения, компания Amazon предлагает 18-вольтовую дрель Milwaukee за 100 долларов (без батареи), которая развивает максимальную скорость в 1,800 об/мин и 500 дюйм-фунтов крутящего момента. Хотя инструмент от Dremel не предназначен для строительства беседок или террас, он достаточно мощный для легких задач, как сверление в балках или завинчивание шурупов при сборке мебели из Ikea.

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Интегрированный сенсор дрели Dremel обнаруживает края скрытых балок. Изображение: Dremel

В защиту для руки включен светодиодный фонарь, который подсвечивает наконечник сверла, а также датчик для поиска краев деревянных балок за гипсокартоном. Эта функция уступает специализированным сенсорам, которые могут указывать центр балки и предупреждать о скрытых электрических проводах. Однако этот сенсор не потеряется в процессе работы.

Встроенный, но съемный инструмент для выравнивания оснащен двумя пузырьковыми уровнями для точной установки по вертикали и горизонтали перед проецированием лазерной линии. Чтобы не оставлять следов или отверстий при креплении на стену, маленький лазерный уровень Dremel использует многоразовую монтажную пасту для фиксации. Уровень имеет собственную перезаряжаемую батарею, которую можно подзарядить с помощью стандартного кабеля USB-C.

Многофункциональный подход Dremel в этом случае не привлечет профессионалов. Дрель Multi-Drill разработана, чтобы предоставить домашним мастерам базовый набор инструментов и функций для выполнения небольших проектов, исключая необходимость в отдельной коробке для их хранения. В дополнение к перезаряжаемой батарее и лазерному уровню, Dremel также включает комплект из девяти биты различных размеров и стандартов, а также три сверла.

Источник: TheVerge