DirecTV представляет пакет MySports с трансляциями матчей NFL, NBA и MLB в режиме онлайн

DirecTV запускает новый пакет MySports, ориентированный на спортивные трансляции, предоставляющий доступ к прямым трансляциям игр NFL, NBA, MLB и NHL более чем на 40 каналах, включая ESPN, Fox Sports, TNT Sports и USA Network, а также местные станции ABC, Fox и NBC. Стоимость услуги составит 69,99 долларов в месяц, и она доступна для потокового воспроизведения через приложение DirecTV на мобильных устройствах и платформах для смарт-ТВ — при этом подписка на спутниковое ТВ не требуется.

DirecTV позиционирует MySports как более доступную альтернативу конкурентам, таким как YouTube TV, который начинается с 82,99 долларов в месяц, и Fubo, стоимость которого составляет от 79,99 долларов в месяц.

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Несмотря на предоставленный доступ к множеству каналов, MySports все еще работает над добавлением местного контента CBS. Главный директор по маркетингу DirecTV, Винс Торрес, сообщил Bloomberg, что компания находится на стадии «первых обсуждений» с сетью о возможной сделке. MySports должен помочь исправить фрагментированность в сфере спортивного стриминга, в которой на данный момент матчи NFL, NBA и MLB разбросаны по различным сервисам, таким как Prime Video, Netflix, Peacock, Apple TV Plus и Paramount Plus.

Для начала бета-версия MySports будет доступна только в 24 городских районах, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Филадельфию, Атланту, Даллас-Фт. Уэрт, Майами-Фт. Лодердейл и другие. Приложение MySports поддерживается рядом платформ для смарт-ТВ, таких как Roku, Amazon Fire и Apple TV, и также предлагает неограниченный DVR. DirecTV планирует добавить дополнительные сети, местные станции и ESPN Plus в MySports в будущем, без дополнительной оплаты.

Помимо этого спортивного пакета, DirecTV намеревается запустить подобные специализированные пакеты в ближайшее время. «Это первый из нескольких жанровых вариантов, которые мы планируем запустить в ближайшие месяцы на нашем пути к более светлому телевизионному будущему для потребителей», — заявил генеральный директор DirecTV Билл Морроу в пресс-релизе.

Источник: TheVerge