Coinbase одерживает частичную победу в суде: SEC обязали разъяснить позицию по криптовалютам.

Как современные потребительские привычки трансформируют глобальные платежи

Эволюция потребительских ожиданий меняет сферу платежей по всему миру. От безупречных покупок в магазинах до мгновенных трансграничных переводов — спрос на безопасные и беспрепятственные решения в сфере платежей трансформирует подходы бизнеса и финансовых институтов к транзакциям. Однако что это значит для будущего платежей и как организациям не отставать? Реклама

4 декабря 2024 года издание Finance Magnates в сотрудничестве с Visa Direct провело вебинар, посвященный этим актуальным вопросам. На мероприятии эксперты отрасли представили практические выводы относительно тенденций, вызовов и возможностей в области глобальных платежей, снабжая участников необходимыми инструментами к наступлению 2025 года.

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Источник: Financemagnates