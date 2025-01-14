18 эффективных писем для возврата брошенных корзин и привлечения клиентов

Проблема покинутых корзин

Многие пользователи интернета покидали свои корзины во время онлайн-шопинга по различным причинам: не могли принять решение, ждали купон, отвлекались на другие задачи.

Несмотря на это, письмо с напоминанием о покинутой корзине зачастую вновь вызывает мой интерес и мотивирует завершить покупки. Реклама

Статистика покинутых корзин

В среднем по миру показатель покинутых корзин составляет 74.61%. В сегменте роскоши и ювелирных изделий этот показатель достиг 83.19% в ноябре 2024 года. Это говорит о больших потерях для бизнеса в результате такого поведения покупателей.

Важность писем с напоминаниями

Но что же делать компаниям? Здесь на помощь приходят письма с напоминаниями. Они реально работают как для товаров для потребителей, так и для B2B-сектора, повышая вовлеченность и доход.

Инструменты для отправки писем о покинутых корзинах

Чтобы отправить такие письма, необходимы некоторые инструменты:

Программное обеспечение для точек продаж : Оно помогает обнаружить, когда пользователь забросил корзину и может включать встроенные инструменты для отправки писем с напоминаниями.

: Оно помогает обнаружить, когда пользователь забросил корзину и может включать встроенные инструменты для отправки писем с напоминаниями. Конструктор веб-сайтов электронной коммерции : Новым ритейлерам полезно использовать специализированные билдеры с функцией отправки писем по покинутым корзинам.

: Новым ритейлерам полезно использовать специализированные билдеры с функцией отправки писем по покинутым корзинам. Сервис для email-маркетинга: Необходим для отправки писем вашей базе контактов.

Бонус: Используйте AI-помощника для быстрого составления писем.

Шаблоны писем для напоминаний о покинутых корзинах

Шаблоны писем позволяют быстро начать отправку сообщений. Однако их стоит персонализировать, изменяя текст, изображения и дизайн.

Структура письма с напоминанием

Яркая тема

Введение

Список товаров в корзине

Предложение или скидка

Кнопка для оформления заказа

Отзывы или социальные доказательства

Заключительный текст

Примеры лучших писем

Prose : используйте призыв «Создать свой ритуал» и добавьте скидку для срочности.

: используйте призыв «Создать свой ритуал» и добавьте скидку для срочности. Sonos : красивое изображение продукта и предложение оплаты «позже».

: красивое изображение продукта и предложение оплаты «позже». Peel : предложение бесплатной доставки мотивирует завершить покупку.

: предложение бесплатной доставки мотивирует завершить покупку. Away : минималистичное, но убедительное письмо.

: минималистичное, но убедительное письмо. Dyson : акцентирует внимание на сохранении содержимого корзины.

: акцентирует внимание на сохранении содержимого корзины. Virgin Atlantic: персонализированное обращение и информация о рейсе.

Практические советы

Последовательность писем: Отправляйте не одно, а несколько писем, включая напоминание, следующее письмо и предложение скидки. Правильное время: Отправляйте письмо в течение нескольких часов после покидания корзины. Персонализация: Используйте имя клиента, изображение товара и другую информацию для персонализации. Понятный призыв к завершению покупки: Например, «Купить сейчас» или «Продолжить заказ». Включите отзывы: Социальные доказательства и отзывы помогут заверить покупателя в правильности выбора. Сделайте заявки поощрительными: Например, скидки или ограниченные предложения. Мобильная оптимизация: Обеспечьте корректное отображение письма на мобильных устройствах. Запрашивайте отзывы: Узнайте у клиентов причины покидания корзины. Тестирование: Проводите A/B тесты для нахождения наиболее эффективного подхода.

Создавая письма, что побуждают к действию, вы сможете вернуть клиентов и увеличить свои доходы. Надеюсь, представленные примеры и советы помогут вам в этом.

Источник: HubSpot