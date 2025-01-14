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18 эффективных писем для возврата брошенных корзин и привлечения клиентов

14.01.2025
18 эффективных писем для возврата брошенных корзин и привлечения клиентов 18 эффективных писем для возврата брошенных корзин и привлечения клиентов

Проблема покинутых корзин

Многие пользователи интернета покидали свои корзины во время онлайн-шопинга по различным причинам: не могли принять решение, ждали купон, отвлекались на другие задачи.

Несмотря на это, письмо с напоминанием о покинутой корзине зачастую вновь вызывает мой интерес и мотивирует завершить покупки.

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Статистика покинутых корзин

В среднем по миру показатель покинутых корзин составляет 74.61%. В сегменте роскоши и ювелирных изделий этот показатель достиг 83.19% в ноябре 2024 года. Это говорит о больших потерях для бизнеса в результате такого поведения покупателей.

Важность писем с напоминаниями

Но что же делать компаниям? Здесь на помощь приходят письма с напоминаниями. Они реально работают как для товаров для потребителей, так и для B2B-сектора, повышая вовлеченность и доход.

Инструменты для отправки писем о покинутых корзинах

Чтобы отправить такие письма, необходимы некоторые инструменты:

  • Программное обеспечение для точек продаж: Оно помогает обнаружить, когда пользователь забросил корзину и может включать встроенные инструменты для отправки писем с напоминаниями.
  • Конструктор веб-сайтов электронной коммерции: Новым ритейлерам полезно использовать специализированные билдеры с функцией отправки писем по покинутым корзинам.
  • Сервис для email-маркетинга: Необходим для отправки писем вашей базе контактов.

Бонус: Используйте AI-помощника для быстрого составления писем.

Шаблоны писем для напоминаний о покинутых корзинах

Шаблоны писем позволяют быстро начать отправку сообщений. Однако их стоит персонализировать, изменяя текст, изображения и дизайн.

Структура письма с напоминанием

  • Яркая тема
  • Введение
  • Список товаров в корзине
  • Предложение или скидка
  • Кнопка для оформления заказа
  • Отзывы или социальные доказательства
  • Заключительный текст

Примеры лучших писем

  • Prose: используйте призыв «Создать свой ритуал» и добавьте скидку для срочности.
  • Sonos: красивое изображение продукта и предложение оплаты «позже».
  • Peel: предложение бесплатной доставки мотивирует завершить покупку.
  • Away: минималистичное, но убедительное письмо.
  • Dyson: акцентирует внимание на сохранении содержимого корзины.
  • Virgin Atlantic: персонализированное обращение и информация о рейсе.

Практические советы

  1. Последовательность писем: Отправляйте не одно, а несколько писем, включая напоминание, следующее письмо и предложение скидки.
  2. Правильное время: Отправляйте письмо в течение нескольких часов после покидания корзины.
  3. Персонализация: Используйте имя клиента, изображение товара и другую информацию для персонализации.
  4. Понятный призыв к завершению покупки: Например, «Купить сейчас» или «Продолжить заказ».
  5. Включите отзывы: Социальные доказательства и отзывы помогут заверить покупателя в правильности выбора.
  6. Сделайте заявки поощрительными: Например, скидки или ограниченные предложения.
  7. Мобильная оптимизация: Обеспечьте корректное отображение письма на мобильных устройствах.
  8. Запрашивайте отзывы: Узнайте у клиентов причины покидания корзины.
  9. Тестирование: Проводите A/B тесты для нахождения наиболее эффективного подхода.

Создавая письма, что побуждают к действию, вы сможете вернуть клиентов и увеличить свои доходы. Надеюсь, представленные примеры и советы помогут вам в этом.

Источник: HubSpot

ПульсХаб
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