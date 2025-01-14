18 эффективных писем для возврата брошенных корзин и привлечения клиентов

Проблема покинутых корзин
Многие пользователи интернета покидали свои корзины во время онлайн-шопинга по различным причинам: не могли принять решение, ждали купон, отвлекались на другие задачи.
Несмотря на это, письмо с напоминанием о покинутой корзине зачастую вновь вызывает мой интерес и мотивирует завершить покупки.
Статистика покинутых корзин
В среднем по миру показатель покинутых корзин составляет 74.61%. В сегменте роскоши и ювелирных изделий этот показатель достиг 83.19% в ноябре 2024 года. Это говорит о больших потерях для бизнеса в результате такого поведения покупателей.
Важность писем с напоминаниями
Но что же делать компаниям? Здесь на помощь приходят письма с напоминаниями. Они реально работают как для товаров для потребителей, так и для B2B-сектора, повышая вовлеченность и доход.
Инструменты для отправки писем о покинутых корзинах
Чтобы отправить такие письма, необходимы некоторые инструменты:
- Программное обеспечение для точек продаж: Оно помогает обнаружить, когда пользователь забросил корзину и может включать встроенные инструменты для отправки писем с напоминаниями.
- Конструктор веб-сайтов электронной коммерции: Новым ритейлерам полезно использовать специализированные билдеры с функцией отправки писем по покинутым корзинам.
- Сервис для email-маркетинга: Необходим для отправки писем вашей базе контактов.
Бонус: Используйте AI-помощника для быстрого составления писем.
Шаблоны писем для напоминаний о покинутых корзинах
Шаблоны писем позволяют быстро начать отправку сообщений. Однако их стоит персонализировать, изменяя текст, изображения и дизайн.
Структура письма с напоминанием
- Яркая тема
- Введение
- Список товаров в корзине
- Предложение или скидка
- Кнопка для оформления заказа
- Отзывы или социальные доказательства
- Заключительный текст
Примеры лучших писем
- Prose: используйте призыв «Создать свой ритуал» и добавьте скидку для срочности.
- Sonos: красивое изображение продукта и предложение оплаты «позже».
- Peel: предложение бесплатной доставки мотивирует завершить покупку.
- Away: минималистичное, но убедительное письмо.
- Dyson: акцентирует внимание на сохранении содержимого корзины.
- Virgin Atlantic: персонализированное обращение и информация о рейсе.
Практические советы
- Последовательность писем: Отправляйте не одно, а несколько писем, включая напоминание, следующее письмо и предложение скидки.
- Правильное время: Отправляйте письмо в течение нескольких часов после покидания корзины.
- Персонализация: Используйте имя клиента, изображение товара и другую информацию для персонализации.
- Понятный призыв к завершению покупки: Например, «Купить сейчас» или «Продолжить заказ».
- Включите отзывы: Социальные доказательства и отзывы помогут заверить покупателя в правильности выбора.
- Сделайте заявки поощрительными: Например, скидки или ограниченные предложения.
- Мобильная оптимизация: Обеспечьте корректное отображение письма на мобильных устройствах.
- Запрашивайте отзывы: Узнайте у клиентов причины покидания корзины.
- Тестирование: Проводите A/B тесты для нахождения наиболее эффективного подхода.
Создавая письма, что побуждают к действию, вы сможете вернуть клиентов и увеличить свои доходы. Надеюсь, представленные примеры и советы помогут вам в этом.
Источник: HubSpot