10 простых вегетарианских рецептов для зимнего ужина

Любовь к мясу ничуть не ослабевает. Однако бывают дни, когда его употребление кажется слишком тяжелым. Временами я просто не хочу тратить силы на его приготовление. Такие моменты случаются минимум раз или два в неделю. Поэтому мне часто приходится искать простые вегетарианские рецепты для ужина.

Зимой мое внимание привлекают сытные индийские и тайские карри. Они согревают меня изнутри. Иногда меня тянет на пиццу или бургеры с овощами. В нашем разнообразном списке каждый сможет найти что-то по душе. Это полезно, как для тех, кто придерживается вегетарианства, так и для тех, кто хочет отказаться от мяса лишь пару раз в неделю. Реклама

Какое блюдо из этой коллекции вы приготовите первым?

Источник: SeriousEats