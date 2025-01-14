10 незабываемых путешествий по Азии в 2025 году

Нет неподходящего времени для планирования путешествий вашей мечты, и Азия полна тех самых фантастических маршрутов, о которых мы часто грезим. Возможно, вы захотите посетить роскошные дворцы Индии или отправиться в поход по джунглям на Борнео или по горам Непала? А может, вам больше по душе гастрономический тур по Юго-Восточной Азии?

Если вас интересует история, популярная культура или дикая природа (или смесь всех трех вьетнамских), путешествие мечты по Азии уже ждет вас. Реклама

Романтика фортов и дворцов Индии

Вы не видели настоящей роскоши, пока не посетили индийские великолепные форты и дворцы. Это места, где самые избалованные королевские особы проживали исключительную жизнь, полную амбиций и удовольствий. Начните двухнедельное путешествие с трех атмосферных дней прогулок по лабиринтам базаров Дели, Могольским фортам, мечетям и гробницам. Перелетите на поезде в розовый город Джайпур и проведите два дня, восхищаясь величием Городского дворца, Хава-Махала и других достопримечательностей. Четырехчасовая автобусная поездка доставит вас в Бунди, где стоит потратить день на исследование раскрашенного дворца и бесконечных колодцев, а также на осмотр победоносных башен Читторгарха. Уделите два дня для осмотра дворцов и ужинов с видом на озеро Пичола в Удайпуре. Ночной автобус до Джодхпура – разумный способ добраться туда, где можно потеряться в лабиринтах синих улочек, окружающих форт Мехрангарх.

Для полного погружения в атмосферу «Тысячи и одной ночи» отправляйтесь в золотой Джайсалмер, добавив два дня для сафари на верблюдах по дюнам. Поездка до Национального парка Рантамбор займёт день, а шесть часов потребуется, чтобы добраться до станции Агры и посмотреть Тадж-Махал.

Полюбуйтесь разноцветной фауной Борнео

Борнео – это мечта любителей дикой природы: влажные джунгли, населенные крупными и мелкими обитателями, от слонов и носорогов до загадочных орангутанов. Лучший способ проникнуть в этот потерянный мир – посетить малайзийский Саравак. Вокруг многокультурного Кучинга расположены семь заповедников, предлагающих возможность познакомиться с разнообразной флорой и фауной, включая практически гарантированные встречи с носатками в Национальном парке Бако.

Остановившись на ночлег в домиках национального парка или лагерях, вы можете отправиться в жаркий и влажный тропический лес в поисках рогатых попугаев, дымчатых леопардов и маленьких долгопятов, или же просто отдохнуть в центре для орангутанов в Кучинге и ждать, пока «старик лесов» не подойдет к вам. Ночь в лесу – это отдельное впечатление: вас окружает какофония звуков, а крупные насекомые будут пробираться по вашей москитной сетке.

Прогуляйтесь по Золотому Треугольнику Китая

Золотой треугольник китайских городов – Пекин, Сиань и Шанхай – предлагает завораживающее путешествие во времени. Пяти тысячам лет истории, удивительным чудесам древней Шелковой дороги, футуристическим городским пейзажам и скоростным поездам посвящена двухнедельная программа.

Начните с Пекина, проведя два дня, исследуя площадь Тяньаньмэнь, Запретный город и Храм Неба. Затем заблудитесь в воспоминаниях во время еды и прогуляйтесь по Great Wall. На четвёртый день отправляйтесь в Сиань на скоростном поезде и посетите Воины из Терракоты, древние городские стены и другие достопримечательности. Затем на возьмите билет на спальный поезд в Шанхай.

В Шанхае начните осмотр с Старого города, покупок в Саду Ю и посещения Башни Шанхай, самой высокой в стране. После прогулки по Набережной с видом на небоскрёбы Подунга, посвятите два дня изучению Французской концессии и художественной сцены, а последние два дня проведите в близлежащих Ханчжоу и Сучжоу.

Таким образом, Азия предлагает бесконечные возможности для реализации ваших мечтаний о путешествиях, будь то культурные, исторические или природные приключения.

Источник: LonelyPlanet