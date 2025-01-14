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Этот портал PS перечисляет все доступные для стриминга облачные игры

14.01.2025
Этот портал PS перечисляет все доступные для стриминга облачные игры Этот портал PS перечисляет все доступные для стриминга облачные игры

Пользователи, изучающие облачный стриминг PS Portal, находящийся в стадии бета-тестирования, теперь могут обращаться к удобному фанатскому сайту для получения полного списка совместимых игр. Sony часто добавляет новые игры для стриминга, однако, к сожалению, не выделяет новинки, и каталог может оказаться не очень организованным. Этот сайт решает эту проблему, предлагая организовать игры по жанрам, указав их даты выхода и многое другое.

Фанатский сайт с играми для PS Portal в облаке — отличный ресурс

Сайт под названием psportal.games, созданный пользователем Reddit с ником swenz92. Сайт обновляется путём отслеживания изменений в бэкэнде PS Store, и одной из самых полезных его функций является возможность предоставления списка игр для стриминга по странам. Таким образом, если игра недоступна в определённом регионе, она просто не будет отображаться.

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Ещё одна функция сайта, которую я особенно ценю, — это возможность подписки на обновления. Каждый раз, когда добавляются новые игры, пользователи получают уведомления по электронной почте.

Swenz92 пошел дальше, приглашая пользователей оставлять отзывы и предложения, и у него есть план по улучшению и изменениям, которые активно реализуются. Это впечатляющее усилие, и сайт является отличным ресурсом для пользователей Portal.

Мы настоятельно рекомендуем посетить psportal.games, если вы используете новую функцию облачного стриминга PS Portal.

Источник: PlayStationLifestyle

ПульсХаб
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