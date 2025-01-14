Этот портал PS перечисляет все доступные для стриминга облачные игры

Пользователи, изучающие облачный стриминг PS Portal, находящийся в стадии бета-тестирования, теперь могут обращаться к удобному фанатскому сайту для получения полного списка совместимых игр. Sony часто добавляет новые игры для стриминга, однако, к сожалению, не выделяет новинки, и каталог может оказаться не очень организованным. Этот сайт решает эту проблему, предлагая организовать игры по жанрам, указав их даты выхода и многое другое.

Фанатский сайт с играми для PS Portal в облаке — отличный ресурс

Сайт под названием psportal.games, созданный пользователем Reddit с ником swenz92. Сайт обновляется путём отслеживания изменений в бэкэнде PS Store, и одной из самых полезных его функций является возможность предоставления списка игр для стриминга по странам. Таким образом, если игра недоступна в определённом регионе, она просто не будет отображаться. Реклама

Ещё одна функция сайта, которую я особенно ценю, — это возможность подписки на обновления. Каждый раз, когда добавляются новые игры, пользователи получают уведомления по электронной почте.

Swenz92 пошел дальше, приглашая пользователей оставлять отзывы и предложения, и у него есть план по улучшению и изменениям, которые активно реализуются. Это впечатляющее усилие, и сайт является отличным ресурсом для пользователей Portal.

Мы настоятельно рекомендуем посетить psportal.games, если вы используете новую функцию облачного стриминга PS Portal.