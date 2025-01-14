Эта необычная 8-дисковая NAS с ИИ обещает удивить — жду начала продаж!

Ugreen: Новый флагман NAS с интегрированным LLM

Бренд Ugreen представляет новую флагманскую модель NAS с интегрированным большим языковым модулем (LLM).

Устройство оснащено процессором Intel Core Ultra 5 и поддерживает до восьми дисков.

Особенно радует наличие двух GbE LAN и порта OCuLink.

Будущее NAS-устройств: UGREEN NASync iDX6011 и iDX6011 Pro

На мероприятии CES 2025 представили ряд интересных новинок, однако модели UGREEN NASync iDX6011 и iDX6011 Pro особенно выделялись среди них.

Эти устройства используют возможности генеративного ИИ, позволяя пользователям взаимодействовать с NAS на естественном языке. Это открывает новые горизонты для автоматизации задач и доступа к информации в базе данных.

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Внутреннее устройство серии NASync iDX6011

Хотя возможности генеративного ИИ уже стали привычными, данная серия предлагает новый подход к взаимодействию с сетевыми устройствами хранения данных. Благодаря этому производительность пользователей значительно улучшится. Внедрение ИИ может существенно упростить выполнение рутинных задач и ускорить рабочие процессы.

Ugreen утверждает, что это — первый в мире «AI NAS» с интегрированными LLM. Модель NASync iDX6011 оснащена мощным процессором Intel Core Ultra 5, способным достигать скоростей до 4.5GHz. Этот 14-ядерный процессор с 18 потоками легко справляется с интенсивными ИИ-нагрузками.

Фокус на емкость хранения

Серия iDX также делает упор на емкость: она вмещает до 160TB, что обеспечивается шестью слотами SATA и двумя слотами M.2 NVMe.

Это делает эти модели идеальными для пользователей, работающих с большими объемами данных или медиабиблиотеками. Кроме того, устройства обладают двумя 10GB3 портами, что позволяет достигать скорости передачи данных до 2500MB/s.

Устройства также поддерживают резервирование, гарантируя защиту данных в случае сбоев подключения.

Серия IDX работает на операционной системе Ugreen UGOS Pro, которая предлагает безопасный и удобный интерфейс пользователям.

Модель NASync iDX6011 Pro: Более мощная версия

Для тех, кто ищет более мощные решения, модель iDX6011 Pro станет отличным вариантом. Она оснащена портом OCuLink для высокоскоростной передачи данных и поддерживает интерактивное подключение с уменьшенной задержкой.

Благодаря интеграции Thunderbolt, пользователи могут напрямую подключать NAS к внешним устройствам хранения с повышенной производительностью и низкой задержкой. Это расширяет возможности подключения и совместимости с аксессуарами, такими как внешние SSD или ускорители.

Источник: TechRadar