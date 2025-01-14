Хакеры атаковали Scholastic: украдена информация о 8 миллионах пользователей

Литературное и медийное гигантское издательство Scholastic оказалось жертвой кибератаки

Хакер заявил, что взломал издательство Scholastic.

Были украдены конфиденциальные данные миллионов людей.

Хакер утверждает, что данные не будут опубликованы, нападение произошло «из-за забавы».

Издательство Scholastic, известное своими книгами и образовательными материалами, стало объектом кибератаки, в результате которой утекли данные миллионов человек. Хакер под псевдонимом «Парасоциал» утверждает, что получил доступ к информации через портал сотрудников. В числе украденных данных – имена, электронные адреса, телефонные номера и почтовые адреса клиентов из США и «образовательных контактов». Последняя группа составляет приблизительно миллион из общего количества в восемь миллионов записей. Реклама

Согласно отчету, опубликованному Daily Dot, база данных содержит более четырех миллионов уникальных адресов электронной почты. Парасоциал предоставил исследователям образец данных, что позволило убедиться в их подлинности. Исследователи не связывались напрямую с пострадавшими, но пришли к выводам, изучив их профили в LinkedIn и других социальных сетях.

Scholastic славится своими книгами и образовательными материалами, включая такие популярные серии, как «Гарри Поттер», «Голодные игры» и «Ужастики». Родители, учителя и администраторы могут зарегистрировать аккаунт на платформе. Родители обязаны вводить полные данные о своих детях, а учителя – указывать школу, в которой они работают.

Хакер заявил, что его мотивом было простое развлечение, и он не собирается публиковать украденные архивы в интернете. «Это урок, который нужно усвоить по жесткой науке. Не заставляйте своих клиентов страдать из-за ваших промахов в безопасности, используйте многофакторную аутентификацию», – заявил «Парасоциал», добавив, что мог бы украсть ещё больше информации, если бы не ограничения на сервере.

В ответ на заявление Daily Dot, представитель Scholastic сообщил, что компания тщательно расследует это утверждение. «Scholastic серьезно относится к безопасности данных своих клиентов и проводит тщательное расследование,» – заявили в издательстве.

Источник: TechRadar