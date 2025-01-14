Утечки о DJI Mavic 4 Pro: новая тройная камера обещает усовершенствования для любимого дрона.

Утекшие фотографии и слухи о DJI Mavic 4 Pro

Утекшие изображения показывают новую конструкцию камеры DJI Mavic 4 Pro

Слухи: новая функция LiDAR может отсутствовать

Дата выпуска пока неизвестна

Недавно утекшее изображение предположительно показывает наиболее детальный вид на камеру дрона DJI Mavic 4 Pro, и в отличие от DJI Mavic 3 Pro, новый модуль камеры имеет другую конструкцию.

Особенности Mavic 3 Pro

Mavic 3 Pro, обладая угловатым модулем с тремя камерами (24мм, 70мм и 166мм линзами), стал лучшим потребительским дроном с тройным модулем и был признан «Камерой года» в 2023 году.

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Новая конструкция камеры Mavic 4 Pro

По утекшим изображениям, камера Mavic 4 Pro, обозначенная брендом Hasselblad, выглядит более крупной и выпуклой. Это может указывать на улучшение качества изображения, хотя о новых сенсорах пока нет информации. Предыдущая модель имела основную камеру с масштабом 24мм и большим сенсором Four Thirds на 20 МП, а также две телеобъективные камеры с различными сенсорами. Физически большее устройство на изображениях намекает на улучшенные линзы.

Возможности подвесного модуля

Камера, закрепленная на подвесе, выступает сильнее и, возможно, обладает более широким диапазоном движений, что обрадует владельцев Mavic 3 Pro, которые жаловались на ограничения его подвеса.

Слухи об отсутствии LiDAR

Согласно @QuadroNews, Mavic 4 Pro может не иметь новой функции LiDAR, добавленной в Air 3S для улучшения обнаружения объектов в условиях низкой освещенности. Однако эта информация основана на изображениях прототипа, и функция может появиться в окончательной версии.

Реакция и прогнозы

Пользователи DJI положительно отреагировали на потенциальные улучшения камеры, в то время как предыдущие слухи также указывают на увеличение времени работы батареи. Сама внешность Mavic 4 Pro обсуждается менее воодушевленно. Хотя утекшие изображения показывают, что DJI сосредоточилась на функциональности, а не на дизайне, Mavic 4 Pro представляется как мощный дрон для профессионалов.

Ранее предполагалось, что Mavic 4 Pro будет выпущен вместе с DJI Flip, однако сегодня был анонсирован только Flip. Дата запуска Mavic 4 Pro пока неясна, и, возможно, придется подождать, чтобы узнать больше о его потенциально передовом модуле камеры.

Источник: TechRadar