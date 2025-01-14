Утечки о DJI Mavic 4 Pro: новая тройная камера обещает усовершенствования для любимого дрона.

Утекшие фотографии и слухи о DJI Mavic 4 Pro
- Утекшие изображения показывают новую конструкцию камеры DJI Mavic 4 Pro
- Слухи: новая функция LiDAR может отсутствовать
- Дата выпуска пока неизвестна
Недавно утекшее изображение предположительно показывает наиболее детальный вид на камеру дрона DJI Mavic 4 Pro, и в отличие от DJI Mavic 3 Pro, новый модуль камеры имеет другую конструкцию.
Особенности Mavic 3 Pro
Mavic 3 Pro, обладая угловатым модулем с тремя камерами (24мм, 70мм и 166мм линзами), стал лучшим потребительским дроном с тройным модулем и был признан «Камерой года» в 2023 году.
Новая конструкция камеры Mavic 4 Pro
По утекшим изображениям, камера Mavic 4 Pro, обозначенная брендом Hasselblad, выглядит более крупной и выпуклой. Это может указывать на улучшение качества изображения, хотя о новых сенсорах пока нет информации. Предыдущая модель имела основную камеру с масштабом 24мм и большим сенсором Four Thirds на 20 МП, а также две телеобъективные камеры с различными сенсорами. Физически большее устройство на изображениях намекает на улучшенные линзы.
Возможности подвесного модуля
Камера, закрепленная на подвесе, выступает сильнее и, возможно, обладает более широким диапазоном движений, что обрадует владельцев Mavic 3 Pro, которые жаловались на ограничения его подвеса.
Слухи об отсутствии LiDAR
Согласно @QuadroNews, Mavic 4 Pro может не иметь новой функции LiDAR, добавленной в Air 3S для улучшения обнаружения объектов в условиях низкой освещенности. Однако эта информация основана на изображениях прототипа, и функция может появиться в окончательной версии.
Реакция и прогнозы
Пользователи DJI положительно отреагировали на потенциальные улучшения камеры, в то время как предыдущие слухи также указывают на увеличение времени работы батареи. Сама внешность Mavic 4 Pro обсуждается менее воодушевленно. Хотя утекшие изображения показывают, что DJI сосредоточилась на функциональности, а не на дизайне, Mavic 4 Pro представляется как мощный дрон для профессионалов.
Ранее предполагалось, что Mavic 4 Pro будет выпущен вместе с DJI Flip, однако сегодня был анонсирован только Flip. Дата запуска Mavic 4 Pro пока неясна, и, возможно, придется подождать, чтобы узнать больше о его потенциально передовом модуле камеры.
Источник: TechRadar