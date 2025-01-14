Текущее снижение цены на Meta Quest 3S с объёмом памяти 256 ГБ составляет 50 долларов.

Виртуальная гарнитура Meta Quest 3S представляет собой отличную альтернативу модели Meta Quest 3. Базовую версию Quest 3S с объемом памяти 128 ГБ можно приобрести на Amazon по цене от 299,99 долларов, что на 200 долларов дешевле, чем Quest 3, при этом вы получаете практически такой же опыт смешанной реальности. Сейчас доступна возможность перейти на версию с 256 ГБ, за которую нужно заплатить всего 349 долларов (скидка 50 долларов) на Amazon, Walmart и Best Buy.

До конца апреля покупка включает копию Batman: Arkham Shadow (на мой взгляд, одной из лучших игр для VR) и три месяца подписки Meta Quest Plus. Обычно эта сервисная подписка стоит 7,99 долларов в месяц или 59,99 долларов в год. При подписке вы получаете мгновенный доступ к более чем двум дюжинам бесплатных игр с ежемесячными новыми дополнениями, а также эксклюзивные скидки. Реклама

Так как Quest 3S оснащён тем же процессором Snapdragon XR2 Gen 2 и контроллерами Touch, что и базовая версия Quest 3, у вас будет доступ ко всем тем же играм и функциям смешанной реальности. Однако, дисплеи у Quest 3S не столь четкие: разрешение для каждого глаза составляет 1832 x 1920 (по сравнению с 2064 x 2208 у Quest 3) и более узким полем зрения. Дополнительно, в Quest 3S отсутствует специальный датчик глубины, он снабжен лишь парой треугольных камер, а также немного тяжелее, чем Quest 3. При этом вы получаете некоторые уникальные преимущества, такие как немного более длительное время работы от аккумулятора – 2,5 часа, и отдельную кнопку для переключения между режимами погружения и проекционного просмотра.

Источник: TheVerge