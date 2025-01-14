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США утверждают правило, фактически запрещающее китайские автомобили, включая Polestar.

14.01.2025
США утверждают правило, фактически запрещающее китайские автомобили, включая Polestar. США утверждают правило, фактически запрещающее китайские автомобили, включая Polestar.

Администрация Байдена ввела новое правило, которое фактически запрещает импорт всех китайских автомобилей в Соединенные Штаты, ссылаясь на необходимость блокировки «продажи или импорта» программного обеспечения для связанных автомобилей из «опасных стран». Это правило может оказать широкое влияние на крупные автопроизводители, такие как Ford и GM, а также на более мелкие компании типа Polestar и даже на компании, которые не производят автомобили, как Waymo.

Правило охватывает все, что связывает автомобиль с внешним миром, включая Bluetooth, Wi-Fi, сотовые и спутниковые компоненты. Также поднимаются вопросы, что такие технологии, как камеры, сенсоры и бортовые компьютеры, могут быть использованы иностранными противниками для сбора конфиденциальной информации о гражданах США и инфраструктуре. Также будет запрещено тестирование китайских автономных автомобилей на территории США.

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«Современные автомобили оснащены камерами, микрофонами, GPS-трекерами и другими технологиями, подключенными к интернету», — отметила министр торговли США Джина Раймондо. «Не нужно много воображения, чтобы понять, какую серьезную угрозу может представлять доступ к этой информации для нашей национальной безопасности и конфиденциальности граждан США. Чтобы устранить эти угрозы, Министерство торговли принимает целенаправленные, упреждающие меры, чтобы исключить технологии, произведенные в Китае и России, с американских дорог».

Правила, касающиеся программного обеспечения, вступят в силу для автомобилей 2027 модельного года, а запрет на аппаратное обеспечение из Китая отложен до автомобилей 2030 модельного года. Согласно сообщению Reuters, правила были обновлены и теперь исключают транспортные средства массой более 10,000 фунтов, что позволит компании BYD продолжать производство электрических автобусов в Калифорнии.

Это новое правило является очередной эскалацией в продолжающихся торговых ограничениях на автомобили китайского производства, включая такие компоненты, как компьютеры и батареи. Правило также касается автомобилей и компонентов, произведенных в России. Китайский доступ к автомобильному программному обеспечению считается «значительной угрозой» для США, так как может дать противнику «неограниченный доступ» к критическим технологиям и данным пользователей, которые они собирают, отмечают в Белом доме.

«Автопроизводители [КНР] агрессивно стремятся увеличить свое присутствие на американских и мировых автомобильных рынках, и это окончательное правило помогает президенту Байдену выполнить свое обещание обеспечить критически важные американские цепочки поставок и защитить нашу национальную безопасность», — добавляет администрация.

Автопромышленность пыталась отложить введение правила на год, что передало бы его исполнение новой администрации Трампа, но безуспешно. Альянс автомобильных инноваций, который включает GM, Ford, Volkswagen, Toyota и другие, заявил, что поддерживает цель предлагаемых правил, но предупредил, что глобальная автомобильная цепочка поставок «одна из самых крупных и сложных в мире», и что компоненты не могут быть просто заменены без сбоев.

Другие автопроизводители более явно выразили свою критику. Polestar, производитель электрических автомобилей, принадлежащий Geely, заявил в октябре, что правило «фактически запрещает Polestar продавать свои автомобили в США, включая те, которые производятся в Южной Каролине».

Белый дом утверждает в своем сообщении, что правило предотвращает импорт или продажу связанных автомобилей «предприятиями, которые принадлежат или контролируются правительством КНР или России — даже если эти автомобили производятся в США».

Между тем, Waymo, планирующая использовать автомобили, произведенные Geely’s Zeekr, для своего нового поколения роботакси, заявила, что принимает меры предосторожности, чтобы гарантировать, что автомобили для их автопарка поступают без каких-либо телематических систем, установленных производителем. Однако новое правило может значительно нарушить планы компании, принадлежащей Alphabet, по расширению, если правительство решит запретить импорт автомобиля Zeekr.

«Waymo подала комментарии в поддержку правила прошлой осенью», — сказал представитель компании Итан Тейчер в электронном письме. «Мы изучаем окончательное правило и ценим оперативность его введения департаментом».

Представитель Polestar не сразу ответил на запросы о комментарии.

Обновление на 14 января: добавлен комментарий от Waymo.

Источник: TheVerge

ПульсХаб
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