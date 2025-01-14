США утверждают правило, фактически запрещающее китайские автомобили, включая Polestar.

Администрация Байдена ввела новое правило, которое фактически запрещает импорт всех китайских автомобилей в Соединенные Штаты, ссылаясь на необходимость блокировки «продажи или импорта» программного обеспечения для связанных автомобилей из «опасных стран». Это правило может оказать широкое влияние на крупные автопроизводители, такие как Ford и GM, а также на более мелкие компании типа Polestar и даже на компании, которые не производят автомобили, как Waymo.

Правило охватывает все, что связывает автомобиль с внешним миром, включая Bluetooth, Wi-Fi, сотовые и спутниковые компоненты. Также поднимаются вопросы, что такие технологии, как камеры, сенсоры и бортовые компьютеры, могут быть использованы иностранными противниками для сбора конфиденциальной информации о гражданах США и инфраструктуре. Также будет запрещено тестирование китайских автономных автомобилей на территории США.

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«Современные автомобили оснащены камерами, микрофонами, GPS-трекерами и другими технологиями, подключенными к интернету», — отметила министр торговли США Джина Раймондо. «Не нужно много воображения, чтобы понять, какую серьезную угрозу может представлять доступ к этой информации для нашей национальной безопасности и конфиденциальности граждан США. Чтобы устранить эти угрозы, Министерство торговли принимает целенаправленные, упреждающие меры, чтобы исключить технологии, произведенные в Китае и России, с американских дорог».

Правила, касающиеся программного обеспечения, вступят в силу для автомобилей 2027 модельного года, а запрет на аппаратное обеспечение из Китая отложен до автомобилей 2030 модельного года. Согласно сообщению Reuters, правила были обновлены и теперь исключают транспортные средства массой более 10,000 фунтов, что позволит компании BYD продолжать производство электрических автобусов в Калифорнии.

Это новое правило является очередной эскалацией в продолжающихся торговых ограничениях на автомобили китайского производства, включая такие компоненты, как компьютеры и батареи. Правило также касается автомобилей и компонентов, произведенных в России. Китайский доступ к автомобильному программному обеспечению считается «значительной угрозой» для США, так как может дать противнику «неограниченный доступ» к критическим технологиям и данным пользователей, которые они собирают, отмечают в Белом доме.

«Автопроизводители [КНР] агрессивно стремятся увеличить свое присутствие на американских и мировых автомобильных рынках, и это окончательное правило помогает президенту Байдену выполнить свое обещание обеспечить критически важные американские цепочки поставок и защитить нашу национальную безопасность», — добавляет администрация.

Автопромышленность пыталась отложить введение правила на год, что передало бы его исполнение новой администрации Трампа, но безуспешно. Альянс автомобильных инноваций, который включает GM, Ford, Volkswagen, Toyota и другие, заявил, что поддерживает цель предлагаемых правил, но предупредил, что глобальная автомобильная цепочка поставок «одна из самых крупных и сложных в мире», и что компоненты не могут быть просто заменены без сбоев.

Другие автопроизводители более явно выразили свою критику. Polestar, производитель электрических автомобилей, принадлежащий Geely, заявил в октябре, что правило «фактически запрещает Polestar продавать свои автомобили в США, включая те, которые производятся в Южной Каролине».

Белый дом утверждает в своем сообщении, что правило предотвращает импорт или продажу связанных автомобилей «предприятиями, которые принадлежат или контролируются правительством КНР или России — даже если эти автомобили производятся в США».

Между тем, Waymo, планирующая использовать автомобили, произведенные Geely’s Zeekr, для своего нового поколения роботакси, заявила, что принимает меры предосторожности, чтобы гарантировать, что автомобили для их автопарка поступают без каких-либо телематических систем, установленных производителем. Однако новое правило может значительно нарушить планы компании, принадлежащей Alphabet, по расширению, если правительство решит запретить импорт автомобиля Zeekr.

«Waymo подала комментарии в поддержку правила прошлой осенью», — сказал представитель компании Итан Тейчер в электронном письме. «Мы изучаем окончательное правило и ценим оперативность его введения департаментом».

Представитель Polestar не сразу ответил на запросы о комментарии.

Обновление на 14 января: добавлен комментарий от Waymo.

Источник: TheVerge