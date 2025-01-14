Слитый образ Хацуне Мику в Fortnite выглядит… не слишком удачно

Утечка скинов Vocaloid Hatsune Miku в Fortnite перед официальным анонсом

Два скина Hatsune Miku в Fortnite были раскрыты до официального анонса.

Эти скины, предположительно, будут доступны уже завтра.

Один скин будет частью Festival Pass, а другой появится в магазине.

Популярный виртуальный идол и символ Vocaloid-синтезатора Hatsune Miku предположительно появится в Fortnite завтра в виде двух новых скинов. Они преждевременно просочились в социальные сети, однако их внешний вид вызывает некоторые вопросы.

Появившиеся изображения намекают на коллаборацию Hatsune Miku и Fortnite, показывая два скина персонажа, которые будут добавлены в игру: Classic Miku и Neko Miku. Реклама

Classic Miku

Скин будет доступен через магазин товаров и, судя по всему, изобразит Miku в её классическом голубом ансамбле. Сообщается, что его можно будет приобрести отдельно или в комплекте с тематическим рюкзаком и комплиментарным следом.

Neko Miku

Этот скин станет частью музыкального пропуска Fortnite Festival, премиального боевого пропуска, связанного с новым игровым режимом на музыкальную тематику. Если вы хотите добавить Neko Miku в свой арсенал, утечки указывают на то, что сезон завершится 8 апреля.

Вдобавок к скинам, в игру, по всей видимости, будут добавлены как минимум три новых инструмента и музыкальный трек для песни «Magical Cure Love Shot!».

Вопросы к визуализации

Несмотря на радость по поводу появления Hatsune Miku в игре, трудно не испытывать некоторое разочарование относительно внешнего вида этих скинов. Они выполнены в аниме-стиле с цел-шейдингом, но что-то в них все же кажется неправильным. У персонажа странное выражение лица, и глаза кажутся не только слишком маленькими, но и слишком далеко расположенными друг от друга. Пока что это не худшие скины, но возможно, их можно было бы сделать милее с помощью небольших изменений.

Было бы интереснее увидеть дизайн, более ориентированный на игру Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix с аналогичным стилем, чтобы дать более точное представление о привычном внешнем виде Miku.

Также надеюсь, что «Magical Cure Love Shot!» не будет единственным музыкальным треком в игре. Есть множество других известных песен Hatsune Miku, таких как «World is Mine» или «Romeo and Cinderella», которые хотелось бы сыграть.

Несмотря на это, не скрою, что, скорее всего, приобрету и скин, и музыкальный пропуск, если они действительно появятся в игре, как было обещано в утечках. Надеюсь, что в игре эти элементы будут выглядеть лучше, чем на утекших изображениях.

Источник: TechRadar